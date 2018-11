19. November 2018, 18:42 Uhr Neue Rechtsprechung Aufschub für den Auszug

Ein Urteil könnte Pasinger Mietern im Streit mit der GBW helfen

Von Anna Hoben

Für die Mieter einer GBW-Anlage in der Pasinger Nimmerfallstraße könnte es neue Hoffnung geben. Hoffnung auf Aufschub eines erzwungenen Auszugs aus ihren Wohnungen. Das sagt der Geschäftsführer des Mietervereins München, Volker Rastätter, und beruft sich auf ein Urteil, das der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in der vergangenen Woche gefällt hat.

Die GBW will die maroden Mietshäuser auf den Fünfzigerjahren - die Mieten liegen dort noch bei unter zehn Euro - abreißen und durch Neubauten ersetzen. Bis Ende 2021 sollen 76 neue Wohnungen entstehen, vornehmlich familientaugliche. Josef Kinder ist einer der Mieter, die ihre jetzige Wohnung zugunsten des Neubaus verlassen müssen. In einem Schreiben teilte die GBW ihm im Oktober mit, dass es keine Alternative gebe zu einem "Umzug". In persönlichen Gesprächen und im Benehmen mit dem städtischen Wohnungsamt werde das Unternehmen alles daran setzen, für ihn eine andere Wohnung zu finden.

Nun ist da aber ja noch die Sozialcharta. Als das einst landeseigene Unternehmen GBW im Jahr 2013 von der Bayerischen Landesbank an ein privates Konsortium verkauft worden war, hatten die Beteiligten darin auch einen Kündigungsschutz für die Bestandsmieter vereinbart. Kündigungen wegen Eigenbedarfs oder sogenannte Verwertungskündigungen dürfen demnach frühestens zehn Jahre nach dem Verkauf ausgesprochen werden.

Das Problem dabei ist laut Mieterverein, dass so eine Sozialcharta bisher rechtlich nicht viel mehr darstellte als eine Absichtserklärung zwischen zwei Parteien. Wenn die Inhalte nicht zusätzlich in die einzelnen Mietverträge übertragen wurden, konnte sich der einzelne Mieter darauf nicht berufen. Dies könnte sich künftig allerdings ändern, und das hat mit besagtem Urteil vom 14. November zu tun. Damit hat der BGH den Schutz von Mietern verbessert, die sich nach einem Verkauf kommunaler Wohnungen an Investoren gegen Mieterhöhungen oder Kündigungen zur Wehr setzen. Werden, wie vielfach üblich, bei solchen Verkäufen Schutzklauseln zugunsten der Mieter vereinbart, dann können sich diese unmittelbar darauf berufen - und zwar auch dann, wenn dies nicht im Mietvertrag steht, sondern nur im Kaufvertrag zwischen Stadt und Investor. Ein einmal vereinbarter Kündigungsschutz bleibt also auch nach dem Verkauf erhalten.

Zurück zur Nimmerfallstraße in Pasing: Befristete Mietverträge, die noch bis Ende des Jahres gelten, hat die GBW dort nicht verlängert. Die anderen Mieter warten auf die sogenannte Verwertungskündigung. Genau davor aber seien die Mieter laut Sozialcharta geschützt, sagt Rastätter. Dieser Schutz gelte zwar nur für die Altmieter. "Aber da man ein Gebäude nicht halb abreißen kann, ist ein Abriss nicht vor 2024 möglich. Und damit müssten auch die anderen Mieter Aufschub bekommen."

Die GBW entgegnet auf Nachfrage, der Sachverhalt des BGH-Urteils sei "grundsätzlich nicht unmittelbar mit der Situation in der Nimmerfallstraße vergleichbar", und verweist erneut darauf, dass man "mit jedem Mieter nach individuellen Lösungen für die künftige Wohn- und Lebenssituation" suche. Auch konkrete Angebote für alternative Wohnungen seien schon gemacht worden. So biete das Unternehmen etwa Neubauwohnungen in unmittelbarer Nähe zur Nimmerfallstraße an, die einkommensorientiert gefördert sind. "Das Ziel ist es, jedem Mieter eine Wohnung aus unserem Bestand zur Verfügung zu stellen", beteuert eine Sprecherin.