17. September 2018, 19:00 Uhr Neue Radwege Freie Fahrt

Die Stadt richtet neue Radwege an der Dachauer Straße und der Lindwurmstraße ein

Die stark befahrene Dachauer Straße erhält nun zwischen Lori- und Sandstraße einen neuen Radweg. Am Montag begannen die Bauarbeiten für die etwa 350 Meter lange stadtauswärts verlaufende Spur. Damit der Radweg gebaut werden kann, werden die beiden Fahrspuren neben den Trambahngleisen auf nur noch eine drei Meter breite Trasse verschmälert. Der neue Radweg soll nur die Mindestbreite von 1,60 Meter haben, dazu kommt aber noch ein 75 Zentimeter breiter Sicherheitsstreifen zu den Parkbuchten, teilte die Stadt am Montag mit. Der Gehweg entlang der Dachauer Straße soll mindestens zwei Meter breit sein. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Dezember andauern, während der Bauarbeiten bleiben stadtauswärts eine Fahrspur sowie Rad- und Gehweg erhalten. Allerdings wird ein Baum gefällt, nach den Arbeiten sollen dafür zwei neue gepflanzt werden. Der Umbau des Straßenabschnitts kostet nach Angaben der Stadt knapp 1,1 Millionen Euro.

Auch in der Lindwurmstraße tut sich etwas für den Radverkehr. Künftig müssen sich Radler in der Unterführung beim Kreisverwaltungsreferat den Weg nicht mehr mit Fußgängern teilen, sondern haben nun eine Spur auf der Fahrbahn. Die Maßnahme ist zunächst ein Provisorium. "Für mehr Sicherheit und ein gleichberechtigtes Miteinander im Straßenverkehr musste an dieser Stelle dringend etwas passieren", rechtfertigt Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle den Schritt.