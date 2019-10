Leserbriefe "Als nächstes sprießen Gewerbegebiete" vom 12. Oktober, "Unters Rad gekommen" vom 5. Oktober, "Ein (Alb-)Traum wird Wirklichkeit" und Kommentar "Ein Mahnmal der Rechthaberei" vom 1. Oktober:

Lehrreiche Fehler

Immer wieder wird man an den Straßenbau-Murks der Vergangenheit erinnert. Es gibt auch hier in der Region interessante Beispiele. Sowohl die B 304-Umgehung von Ebersberg, die sogenannte Südumgehung, als auch die A 94 weisen Parallelen auf. Zu beiden Vorhaben gab es Alternativplanungen. Aber es wurde jeweils die streckenmäßig längste Variante bevorzugt, dazu die teuerste, und es wurde in beiden Fällen die gewählt, die den größten Schaden an kostbarer Landschaft, Natur und seltener Fauna und Flora verursachte. Außerdem wäre die Verkehrsentlastung der Umgebung durch beide Alternativtrassen die jeweils wesentlich effektivere gewesen.

Konnten die verantwortlichen Politiker und Planer nicht denken oder das Vorhaben nicht in allen Konsequenzen überschauen? Warum wurden die derartig ungünstigen Varianten für diese Bauvorhaben gewählt? Man kommt ins Grübeln. Und da fallen einem Gerüchte ein, die damals auch gestreut wurden. Zum Beispiel: Es werde Rücksicht auf Parteifreunde oder Grundstücksbesitzer genommen, oder jemand bestand auf der Isentaltrasse, weil mit ihr das eigene Jagdgebiet am schnellsten zu erreichen sei, und so weiter. Schnee von gestern. Lassen wir das jetzt.

Verehrte Politiker und Entscheider, versprecht bitte, dass so etwas, zumindest hier in Bayern, nicht wieder passieren wird. Käte Moder, Ebersberg

Sieg der Beton-Lobby

Die Isentalautobahn ist ein Verkehrsprojekt, das nicht mehr in die heutige Zeit passt. Ein Sieg der Auto- und Betonlobby. Eine Verkehrs- und Klimawende sieht anders aus. Unser Nachbarland Österreich macht es vor, dass es auch anders geht. Gerade diese A 94 sollte ursprünglich in unserem Nachbarland fortgesetzt werden. Die Grenzübergangsanlage wurde bereits lange im Voraus gebaut, um die Alststadtbrücke in Simbach zu entlasten, und ist mittlerweile dank Schengen überflüssig. Stattdessen läuft die Europastraße E 552 jetzt in Österreich als normale Landesstraße B 148 weiter. Michael Oberseider, München

Wenig überzeugende Minister

Danke für Ihren Bericht - das tolle Erfolgsgefühl von Bundesminister Scheuer ist nicht zu überlesen. Er hat sich damit (wieder einmal mehr) selbst geoutet. Er will mit den Gegnern seiner Durchsetzung nichts zu tun haben - wie schön, dass er wenigstens Steuergeld aus dieser Personengruppe zur Finanzierung "seines Autobahnabschnittes" nicht abgelehnt hat. Ein weiteres Indiz, das er von seinem Vorgänger (Alexander Dobrindt, CSU, und als kommissarischer Minister Christian Schmidt, CSU, waren Andreas Scheuers Vorgänger; d. Red.) voll übernommen hat: Sein Mikro ist lauter. In der Tat, an lauten, leider meist leeren Ankündigungen fehlt es beiden Herren zu keinem Zeitpunkt. Als Frage bleibt: Gibt es sonst noch irgendein wünschenswertes Können außer der Lautstärke? Charlotte Wiesenberger, München