20. September 2018, 18:58 Uhr Neue Heimat Kabinenparty ohne Knast

Unser Autor berichtet von unterschiedlichen Wahlerfahrungen in Bayern und Syrien

Kolumne Von Mohamad Alkhalaf

Man stelle sich vor: Ein Büffet mit einer Vielfalt von Speisen, von denen man aber nur eine einzige auf den Teller bekommt. Wir sagen in Syrien: Du isst nur die Kamelohren. In Bayern hat man die Wahl zwischen vielen Parteien und Wahlprogrammen. Kompliziert finde ich an dem ganzen Thema nur, zu erkennen, ob ein Wahlwerbespot ernst gemeint ist - oder der Unterhaltung dient.

In Bayern machen bald wieder die Wahllokale auf. So wie vor einem Jahr bei den Bundestagswahlen. Ich konnte damals nicht wählen, aus Neugier bin ich am Wahlsonntag trotzdem in ein Wahllokal gegangen. Ich wollte sehen, wie die Leute das machen. Aber da die Wahl geheim ist, durfte im Raum nicht einmal geflüstert werden. Und ich durfte auch nicht hinter den Vorhang in die Kabine schauen. Ganz schön streng, diese bayerischen Wahlhelfer.

Vom Wahllokal in Eglharting bei Kirchseeon hatte ich etwas anderes erwartet als diesen nackten Raum. Kahle Wände, Pulte wie in einer Schulklasse. Kein Parteiabzeichen oder T-Shirt mit einem Logo von Horst Seehofer oder Anton Hofreiter. Stattdessen stand da eine Tafel, mit einer Strichliste. Offenbar zählten sie mit, wie viele der Wahlberechtigten kamen. Doch wer wählt wen? Da redete in diesem Wahllokal niemand drüber.

In Syrien wird man vor dem Wahllokal beraten, wen man wählen soll. Es kommt auch vor, dass Stimmen gekauft werden. Ich hatte eine Art Wahl-Phobie. In Syrien konnte man nur für oder gegen Präsident Assad wählen. Gegen ihn stimmt aber nur, wer seinen Arbeitsplatz verlieren will, oder Lust hat, in den Knast zu wandern. Diese Lust vergeht einem, wenn man weiß, wie es in syrischen Gefängnissen zugeht. Wer von geheimen Wahlen in Syrien spricht, ist ein Märchenonkel.

Die Wahlen in Syrien wurden immer mitten in der Woche abgehalten, so dass die Lehrer oder Arbeitgeber einen immer dorthin schicken konnten, eine Art Form der Kontrolle, dass man sich nicht enthält. Deshalb versteckte ich mich vor Wahlen in aller Regel im Schafstall. Ich schlief wie ein Fuchs, ein Auge stets geöffnet, um drohende Gefahren rechtzeitig zu erspähen. Kurz vor meiner Flucht musste ich doch zur Wahl gehen. Man macht dann einen Punkt bei "Ja" für Assad als Präsident, manche drücken den blutigen Daumen aufs Papier. Ich machte meinen Punkt bei "Nein". Der Polizist, der mich beobachtet hatte, erschien mir nachts im Albtraum. Mein Vater hätte beinahe seinen Arbeitsplatz verloren. Eine "freiwillige" Spende hat uns gerettet.

Nicht so in Eglharting: Keine Polizisten, keine Berater. Stattdessen nur diese hölzerne Kabine mit dem Stoffvorhang. Drinnen ein Tisch und ein Blatt Papier, das konnte ich erspähen, weil der Vorhang wackelt, wenn Leute rein und raus gehen. So viel wurde deutlich: In Bayern macht man Kreuze - dort wo man will. Das politische Büffet steht einem offen. Sogar Spaßparteien kann man wählen. Aber eben auch solche, die Menschen wie mir gerne das Wahlrecht absprechen würden - und denen die Demokratie als nicht so wichtig erscheint. Wahrscheinlich haben die Mitglieder dieser Parteien noch nie ein syrisches Wahllokal besucht.