Manchmal sind die Schmerzen wieder da, ganz plötzlich. Der Kopf schmerzt, auch der Bauch - so heftig, dass Hashem S. zu Boden geht. "Aber die Ärzte sagen, da ist nichts", erzählt er. Doch, da ist etwas. Die Erinnerung. Auf dem Weg zur Schule in seiner früheren Heimat Hazāradschāt in Afghanistan wurde er von zehn Leuten brutal zusammengeschlagen. Die Erinnerung an die Verletzungen schmerzen ihn noch heute. "Ich musste dort fort", sagt Hashem S.. Der heute 20-Jährige floh mit fünf Freunden zunächst in den Iran. Dort verstand er die Sprache, die ethnische afghanische Minderheit der Hazara spricht einen persischen Dialekt. Doch auch dort erging es ihm nicht viel besser als in seiner Heimat. Der damals 14-Jährige schuftete Tag und Nacht, bis er ein wenig Geld zusammen hatte, um weiter nach Westen zu fliehen, in die Türkei. Doch dort konnte er die Schlepper nicht mehr bezahlen. Sie sperrten ihn zehn Tage lang ohne Essen und Trinken in ein Zimmer, bis ein Bruder ihn schließlich auslöste.

"Ich wollte erst gar nicht nach Europa, aber einer sagte, in Deutschland braucht man junge Männer", sagt er. Irgendwie hat er es geschafft: Seit Juni 2015 lebt Hashem S. in München und kann sich endlich sicher fühlen.

Detailansicht öffnen Die Zukunft in München scheint vor Musa T. zu liegen, auch wenn er noch keinen festen Aufenthaltsstatus hat. (Foto: Stephan Rumpf)

Doch leicht hatte er es auch hier nicht. Um seine traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten, war es besonders wichtig, dass er in einem geschützten Umfeld lebt. Er wohnt nun in einer städtischen Einrichtung mit anderen jungen Geflüchteten. Mittlerweile spricht er so gut Deutsch, dass er sagt, es macht ihm Spaß, mit anderen Menschen zu reden. Zum Beispiel Kunden, die morgens in der Hofpfisterei-Filiale frisch gebackene Brezen kaufen: Seit September macht Hashem S. dort, am anderen Ende der Stadt eine Ausbildung zum Lebensmittelverkäufer - ein Beruf, der ihm gut gefällt, auch wenn er morgens um vier Uhr früh aufstehen muss. Dafür bräuchte er dringend ein Fahrrad, dann könnte er morgens auf dem Weg zur Arbeit und zur Berufsschule Zeit sparen. Jetzt hat er auch noch Pech gehabt: Sein Handy hat er kürzlich verloren, Geld für ein neues hat er als Azubi aber nicht.

Das sind scheinbar Kleinigkeiten, aber wichtig für den Alltag in seiner neuen Heimat München, in der er sich längst zu Hause fühlt. "Ich möchte hier bleiben", sagt Hashem S., der als fleißig und ehrgeizig gilt. "Ich habe doch auch die Sprache gelernt." Doch ob er tatsächlich in München bleiben darf, ist trotz seiner Ausbildung ungewiss. Regelmäßig werden Afghanen vor allem aus Bayern abgeschoben, weil die Regierung das Land, das seit Jahrzehnten unter Krieg und Terror leidet, als relativ sicher einstuft. Erst Anfang Dezember gab es in München eine Demonstration gegen die nächste Sammelabschiebung von Geflüchteten aus Afghanistan. Hashems Bruder, mit dem er vor fast fünf Jahren nach Deutschland floh, wurde vor etwa acht Monaten von der Polizei abgeholt und nach Kabul ausgeflogen. Er hatte in München schon eine Ausbildung zum Maler begonnen. "Ihm geht es nicht gut", sagt Hashem S.. In Afghanistan finde er keine Arbeit, Menschen, die aus Europa heimgeschickt werden, werden oftmals als Verräter beschimpft und bedroht. Bei dem Gedanken an das Schicksal seines Bruders wird Hashems Stimme leise. Er sagt: "Manchmal träume ich schlecht." Er träumt dann, dass auch er abgeschoben wird.

Erst vor wenigen Tagen haben der Bayerische Flüchtlingsrat und Pro Asyl gefordert, die Sammelabschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. Das Land sei eines der unsichersten der Welt, sagte Bernd Mesovic von Pro Asyl in München. Stephan Dünnwald vom Flüchtlingsrat kritisiert, dass vor allem aus Bayern nicht nur schwere Straftäter, sondern auch Härtefälle abgeschoben würden. In den vergangenen drei Jahren seien fast 800 Menschen nach Kabul abgeschoben worden, mehr als die Hälfte von ihnen lebte in Bayern.

Anette Farrenkopf kümmert sich um diejenigen, die bleiben dürfen. Die Geschäftsführerin des Münchner Jobcenters ist "sehr zufrieden", was die Integration der Geflüchteten angeht. Allein im vergangenen Jahr hätten fast 4200 Menschen aus den acht zugangsstärksten Asylherkunftsländern das Hartz IV-System verlassen können, eine Quote von knapp 34 Prozent. "Wir haben 2015 schon gesagt, die Integration von Geflüchteten ist kein Sprint, sondern ein Marathon", sagt Anette Farrenkopf. Die Arbeitgeber in München seien sehr offen, Geflüchtete anzustellen oder auszubilden. Aber natürlich gebe es manchmal auch Probleme, etwa die unterschiedlichen Bildungsniveaus der Menschen und trotz Unterricht und Förderung bei einigen Deutschkenntnisse, die noch vertieft werden müssten.

Eine Herausforderung für das Jobcenter ist insbesondere die Integration geflüchteter Frauen. Mittlerweile leben zwar fast so viele Frauen aus Kriegs- und Krisengebieten in München wie Männer. Allerdings entfallen von den 4200 Arbeits- und Ausbildungsaufnahmen über das Jobcenter München 84 Prozent auf Männer, die geflüchteten Frauen bilden lediglich einen Anteil von 16 Prozent. Das hat seine Gründe: Oftmals sind die familiären Verhältnisse so, dass Frauen traditionell nicht zur Arbeit gehen und sich um die Kinder kümmern sollen. Um diese Situation zu verändern, "haben wir 2020 als Motto das Jahr der Frauen ausgerufen", sagt die Chefin des Münchner Jobcenters. Gerade bei jungen Menschen gelinge es gut, sie in Berufe zu integrieren. Gerade im Bereich Gastronomie, medizinisch-verwaltenden Berufen und im Pflegebereich gebe es großen Bedarf an Menschen, die dort arbeiten.

‹ › In der neuen Heimat anzukommen, stellt Menschen vor viele Herausforderungen: eine Wohnung finden, eine neue Sprache lernen, in Schule, Ausbildung oder Beruf Fuß zu fassen. Für Geflüchtete bedeutet es auch, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. Wird geladen ...

Wie zum Beispiel Musa T.: Der junge Mann aus Gambia hat im September seine Ausbildung zum Altenpflegefachhelfer begonnen. Er ist stolz darauf, dass er es geschafft hat - trotz schlimmer Schlafstörungen, die ihn quälen. Er hat eine wahre Odyssee überstanden. In seiner alten Heimat in dem kleinen westafrikanischen Land lebte seine Familie in einem Dorf vom Reisanbau. Doch der Vater wurde gezwungen, an eine Mafia Reis abzuliefern; schließlich nahmen sie ihn mit und schlugen ihn jeden Tag, bis er an seinen Verletzungen starb. "Da haben die Leute gesagt, ich muss jetzt für den Reis zahlen", sagt Musa T.. Seine Mutter bat ihn, zu fliehen, um nicht auch getötet zu werden. Also begab er sich als Jugendlicher allein auf die Flucht, die ihn erst in den Senegal führte, später nach Burkina Faso und schließlich bis nach Libyen, wo er zwei Jahre lang in einem Gefängnis saß. Irgendwann kam er frei und arbeitete, um Geld für Schlepper zu verdienen, die ihn nach Europa brachten.

Der heute 21-Jährige mit den kurzen Rastazöpfchen hat viel gelernt seither, die deutsche Sprache, Sozialkunde, er musste Fachausdrücke für die Arbeit in der Altenpflege lernen. "Ich lerne auch Latein ", sagt er. Für all den Stoff bräuchte er dringend einen Laptop, um das Gelernte besser aufzubereiten und weil er überhaupt lernen will, mit einem Computer umzugehen. "Arbeiten ist einfach", sagt er. Das habe er schon als Kind in Gambia getan. In seinem Dorf unterstützten sich die Menschen gegenseitig, wenn sie Hilfe brauchten. "In Afrika hilft jeder jedem", erzählt er und lacht. Um seinen Hals hängt ein Anhänger in der Form des afrikanischen Kontinents.

Für Musa T. ist es ein schöner Beruf, in der Altenpflege zu arbeiten. Er hat es nicht weit bis zum Arbeitsplatz in einem Giesinger Pflegeheim. "Dort sind alle sehr freundlich", sagt er über die Bewohner. "Wir unterhalten uns und spielen zusammen und ich mache auch Frühstück für sie."

Die Zukunft in München scheint vor Musa T. zu liegen, auch wenn er noch keinen festen Aufenthaltsstatus hat. Doch seit im Januar 2017 in Gambia der langjährige Diktator Yahya Jammeh abgewählt wurde und ins Exil floh, werden aus Deutschland vermehrt Geflüchtete in das völlig verarmte Land abgeschoben. Musa T. ist sich sicher, dass ihn dort der Tod erwarten würde, sollten die Mörder seines Vaters ihn finden. "Ich hoffe sehr, dass ich nach meiner Ausbildung hier in Deutschland bleiben kann", sagt er. Für die alten Menschen, die er in München pflegt, wäre das ein Segen.