30. August 2018, 18:49 Uhr Neue Heimat Die Würze der Schürze

In dieser Reihe schreiben geflüchtete Journalisten über ihren neuen Alltag in Oberbayern. Heute geht es um das Zusammenleben von Mann und Frau

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Ja, ich gebe es zu. Ich teile mir mit meiner Frau die Hausarbeit. Ich weiß, wie die Waschmaschine funktioniert. Und ich kann Haare flechten. Ich koche freiwillig, trage dabei Haushaltshandschuhe - und sogar eine Schürze.

Es sind Kleinigkeiten wie diese, an denen man merkt, wie sich sein eigenes Leben verändert hat. In Syrien gibt es sicher auch den einen oder anderen Ehemann, der daheim kocht. Nur würde das dort niemand offen zugeben. Die Zuständigkeiten von Frau und Mann im Haus sind dort nach wie vor streng geregelt. Wenn der Mann von der Arbeit kommt, soll er abschalten können. Und dabei hilft ihm seine Frau. Sie bereitet ein Fußbad mit Salzwasser und verwöhnt ihn mit einer Fußmassage. Es kann sehr gut sein, dass sein Lieblingsessen bereits auf ihn wartet. Ein köstlicher Tee erfrischt dann seinen Geist. Anschließend darf er sich ausruhen, während sich die Frau wieder der Hausarbeit widmet. Es wäre sehr peinlich, wenn herauskommen würde, dass der Mann ihr dabei hilft. Für ihn, und für sie.

In Bayern soll es Zeiten gegeben haben, da war das einmal ähnlich. Und manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich diesen Zeiten für einen kurzen Moment nachtrauere. Wenn ich heimkomme und sehr gut ein syrisches Verwöhnprogramm vertragen könnte. Stattdessen aber liegt meine Frau auf dem Sofa und absolviert ihr Schönheitsprogramm. So sagt man in Syrien, wenn jemand es sich gemütlich macht. Wobei eigentlich gemeint ist: Wenn jemand faul ist.

Hier sehen die Leute das anders. Faul sein ist Frauen ebenso gestattet wie Männern. Beziehungsweise ist faul gar nicht der richtige Begriff. In vielen Haushalten, die ich hier erlebt habe, herrscht schlichtweg Gleichberechtigung bei der Arbeitsverteilung. Oft gibt es in einer Küche etwa zwei Schürzen, damit bereiten junge Paare ihr Mahl gemeinsam zu. Das verleiht sowohl der Zweisamkeit als auch den Speisen eine gewisse Würze. In Syrien müsste sich der Mann dann anhören, dass die Frau die Hosen anhat. Ein guter Konter wäre zu sagen: Wir haben beide die Schürze an.

Aber im Alltag reagiert man eben meist nicht so schlagfertig. Neulich etwa war ich alleine zu Hause, trug meine Schürze und wusch Geschirr ab. Da klingelte es an der Haustür. Ganz vergessen, ich hatte ja ein Treffen mit meinen syrischen Freunden vereinbart, die auch in Kirchseeon wohnen. Panikartig warf ich also die Indizien meiner Tätigkeit von mir und setzte mich - die Arme entspannt verschränkt - aufs Sofa und drehte den Fernseher laut. Schon schauten meine Besucher bei der Hintertür herein. Nicht auszudenken, hätten sie mich beim Geschirr abwaschen erwischt.

So war es nach der Flucht noch lange in meinem Hinterkopf verankert. Aber wie soll es auch anders sein? In meiner alten Heimat erschien einmal ein Zeitungsartikel von mir, in dem ich mich dafür aussprach, Frauen bei der Hausarbeit zu unterstützen. Am nächsten Tag haben mich meine Freunde im Caféhaus aus Protest mit Kaffee bespritzt. Frauen sind da irgendwie flexibler. Als meine syrische Ehefrau vor kurzem nach Deutschland kam, hat sie die neuen Gepflogenheiten sofort und ohne Murren akzeptiert.