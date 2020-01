Hüpfgelegenheiten

Springen, hangeln, balancieren - wer sich auch im Winter gerne bewegt und keine Fitnessstudios mag, findet in den Trampolinparks in und um München eine gute Alternative. Im Park der Firma Superfly Airsports am Moosfeld (Martin-Kollar-Straße 4) zahlt man als Erwachsener für 60, 90 oder 120 Minuten unter der Woche jeweils 14, 17,50 oder 21 Euro, am Wochenende liegen die Preise für die jeweilige Sprungzeit bei 14, 21 oder 28 Euro. Kinder bis sechs Jahre zahlen deutlich weniger; zudem gibt es wie in fast allen Trampolinhallen auch besondere Gruppenangebote. Je nach Halle kann zu den hier aufgeführten Preisen noch ein Zuschlag von bis zu drei Euro für die vorgeschriebenen Sprungsocken kommen. Im Airhop-Trampolinpark an der Ingolstädter Straße 172 etwa gibt es von einer Gruppengröße von zehn Personen an Rabatt; obendrein gibt es mit der Airhop-Card so etwas wie eine Bahncard für die Halle: Einmal gekauft, gibt es mit der Karte je nach Tarif entweder 25, 50 oder 100 Prozent Rabatt auf den Eintritt. Der bewegt sich zwischen zwölf Euro (60 Minuten unter der Woche) und 28 Euro (120 Minuten zwischen Freitag und Sonntag). Für die sogenannten Mini-Hopper, sprich Kinder bis einschließlich vier Jahre, bezahlt man für 60 Minuten fünf Euro; für sie gibt es einen separaten Bereich.

Etwas günstiger springen kann man in der Maxx-Arena in Kirchheim bei München (Hürdenstraße 4). Hier bezahlt man für 120 Minuten Sprungzeit am Wochenende 25 Euro, unter der Woche kostet derselbe Zeitraum 19,50 Euro. frey