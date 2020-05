"Ort der Dichter und Lenker" vom 20. Mai über die einstige Münchner Arbeiterbühne "Neue Bühne" und Oskar Maria Graf:

Wo bleibt die Recherche? "Es gibt keine Fotos, keine Unterlagen", heißt es in dem sonst verdienstvollen Erinnerungsaufsatz zum Centenar-Datum der "Neuen Bühne". Oh doch, die gibt es! Vor zehn Jahren erschien beim Allitera-Verlag der Nachdruck, die erst dritte Auflage des "unbeschwertesten Buchs" von Oskar Maria Graf, wie sein Biograf Gerhard Bauer sagt. Die zweite Auflage war 1976 (wie viele seiner Bücher) in der DDR "für die sozialistischen Länder" erschienen. Man brachte sie sich von dort mit.

In der Neuausgabe findet sich als "notwendige Erklärung" Grafs ausführliche "Antwort an die unbefleckten Heiligen der Münchner Volksbühne", die einst die Aufführungen für die Arbeiter wegen des "ärmlichen Theaterraums" boykottierten, indem sie keine Abonnements zuließen. Das brachte die Neue Bühne trotz der nach "Ansicht aller hiesigen Theaterkritiker außerordentlich guten Aufführungen bester Stücke alsbald in die bedrängteste Lage". Die "200 Jahre Münchner Theaterchronik" von Hans Wagner, 1958 erschienen, bestätigt diese Ansicht.

Außerdem findet man in den Oskar-Maria-Graf-Biografien Fotos des Autors mit dem Packträger Lorenz Ehrhart vom Münchner Hauptbahnhof, der das Theater wesentlich unterstützte und dem Graf sein Buch "in alter Anhänglichkeit" widmete. Später erinnerte Sergej Tretjakow, der wichtige russische Avantgardist und selbsternannte "Grafist", an die Einführungen, die der Dramaturg vor den Aufführungen zum Besten gab. Es gäbe sie also, die Unterlagen... Dr. Ulrich Dittmann Seefeld