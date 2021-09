Zwei akzentfrei Deutsch sprechende Männer in heller Kleidung, die sich mit Fantasieausweisen als Polizisten vorstellten, haben am Mittwoch in Laim zugeschlagen. Die Trickdiebe hatten eine neue Masche. Sie behaupteten, ein Einbruch sei verübt worden. Dann ging einer ins Haus. Als der andere mit der über 80-jährigen Bewohnerin folgte, herrschte in der Wohnung tatsächlich Chaos. Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro waren weg. Dass das auf das Konto der falschen Polizisten ging, merkte die Frau erst später.