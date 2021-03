Von Josef Grübl

Kommt die Rede auf Honorare, werden Künstler und Freiberufler hellhörig, schließlich wollen sie für ihre Leistung angemessen bezahlt werden. Kommt die Rede auf Honorarprofessuren, sieht die Sache etwas anders aus. Da geht es um die Ehre. Genauer gesagt um die Ehre, zu unterrichten - auch wenn man keine Akademikerkarriere eingeschlagen hat. So wie Maria Schrader, die diese Woche von der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München zur Honorarprofessorin ernannt wurde. "Ich glaube, der HFF ist nicht bewusst, dass ich nicht einmal Abitur habe", sagt die Berliner Filmemacherin und lacht. "Eine Filmschule habe ich auch nie von innen gesehen, selbst meine Schauspielschule habe ich abgebrochen." Umso mehr freue sie sich über diese große Ehre.

Bevor sich jetzt jemand aufregt über Titel-Geschacher oder einen potenziellen Promibonus, sollte man wissen, was Honorarprofessuren bedeuten: In dieser Position übt man weiterhin seinen eigentlichen Beruf aus, wechselt also nicht die Seiten oder macht gar ohne Habilitation akademische Karriere. Für die Hochschulen geht es um Verbindungen in die Branche, nebenbei schmückt man sich mit großen Namen. So sagt HFF-Chefin Bettina Reitz zur neuen Personalie: "Maria Schrader zählt für mich zu den herausragenden Persönlichkeiten der deutschen und internationalen Filmbranche, sie traut sich als Schauspielerin, aber auch als Autorin und Regisseurin, neue Wege zu gehen."

An der HFF gibt es eine ganze Reihe prominenter Honorarprofessoren und -professorinnen, Florian Gallenberger etwa, Caroline Link oder Wim Wenders. Jetzt kommt Maria Schrader hinzu, in der Hochschule gegenüber der Alten Pinakothek ist sie keine Unbekannte. Bereits vergangenen Sommer unterrichtete sie in der sogenannten HFF-Summerschool: Da ging es um die Frage, wie man Drama-Serien inszeniert.

Am besten so wie sie, möchte man fast sagen - denn im September 2020 wurde die 55-Jährige bei den Emmy Awards als Beste Regisseurin ausgezeichnet, für ihren weltweiten Netflix-Hit "Unorthodox". Bei der diesjährigen Berlinale ging es gleich weiter mit den Preisen: Dieses Mal für Schraders jüngste Kino-Regiearbeit "Ich bin dein Mensch"; da durfte sich ihre Hauptdarstellerin Maren Eggert über einen Silbernen Bären als beste Darstellerin freuen.

Es läuft also gerade ziemlich gut für Schrader, über mangelnden Erfolg konnte sich die gebürtige Hannoveranerin aber ohnehin nie beschweren. Mit 15 stand sie erstmals auf einer Theaterbühne, mit 18 ging sie ans Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Dort hielt sie es nicht lange aus, nach zwei Jahren brach sie die Ausbildung ab. Seitdem arbeitet sie als Schauspielerin. "Ich habe eigentlich alles erst beim Machen gelernt", erzählt sie am Telefon, "darüber gebe ich gerne Auskunft." Daher freue sie sich auf den HFF-Job, sie wolle sich mit Studierenden austauschen, ihnen Impulse geben und selbst etwas dazulernen.

Ende der Achtzigerjahre stand sie für ihren damaligen Lebensgefährten Dani Levy erstmals vor der Kamera. Die Schauspielerin und der Regisseur wurden ein Kreativteam, schrieben gemeinsam die Drehbücher für Kinofilme wie "Stille Nacht" oder "Meschugge". "Zu jener Zeit ging es mir vor allem darum, Rollen zu schreiben, die ich auch selbst spielen konnte", erzählt sie. In den Neunzigerjahren wurde die Wahlberlinerin mit den braunen Augen und den scheinbar unzähmbaren Korkenzieherlocken zum Star; sie war oft in München und spielte Hauptrollen für Doris Dörrie ("Keiner liebt mich", "Bin ich schön"), Margarethe von Trotta ("Rosenstraße") oder Max Färberböck ("Aimée & Jaguar").

2007 kam ihr Regiedebüt "Liebesleben" in die Kinos, neun Jahre später folgte der gefeierte Stefan-Zweig-Film "Vor der Morgenröte". Seitdem ist sie auch als Regisseurin gefragt, als Schauspielerin sah man sie zuletzt in der Serie "Deutschland 83" sowie deren beiden Fortsetzungen. Im Juni soll ihr Berlinale-Film "Ich bin dein Mensch" in die Kinos kommen, im Sommer hofft sie, wieder als Regisseurin arbeiten zu können. Hat sie da keine Angst, sich zu verzetteln? Zumal jetzt auch die Honorarprofessur in München dazukommt? "In dieser Form ist das kein Stress", sagt sie. "Das ist ja keine feste Stelle, die ich antrete. Es gibt keine Anwesenheitspflicht." Im April hat sie ihre erste Lehrveranstaltung in München, da will sie den Studierenden erzählen, wie man unter Covid-Bedingungen einen Film dreht.