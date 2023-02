Von Martin Mühlfenzl, Neubiberg

Die Stimmung ist ausgelassen im Vorraum des großen Hörsaals. Dutzende Soldaten der deutschen Marine tummeln sich vor dem Audimax, lachen, diskutieren. Der Inspekteur der Streitkräfte zur See ist am diesem Tag Ende Januar zu Gast an der Universität der Bundeswehr München - also beim Blick auf das Alpenpanorama in eher fremden Gefilden. Drei Stockwerke weiter oben, in einem wenig schmucken Besprechungsraum in Block 33, ist die Stimmung weniger ausgelassen. Dort sitzt Carlo Masala in Zivilkleidung auf einem Stuhl, der bestenfalls aus den Siebzigerjahren stammt. Und auf die Frage, ob er denn ein ausgewiesener Militärexperte sei, sagt der 54-Jährige schlicht: "Nö."