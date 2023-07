Eine Saatgutbibliothek bietet Bibliotheksleiterin Christina Klasna (rechts mit Bürgermeister Thomas Pardeller und Mitarbeiterin Andrea Braun) bereits seit vergangenem Jahr an. Jetzt will sie eine "Bibliothek der Dinge" einrichten.

Die Gemeindebücherei in Neubiberg erweitert ihr Angebot um eine "Bibliothek der Dinge". Voraussichtlich von Ende Oktober an werden die Nutzer nicht mehr nur Medien wie Bücher und CDs ausleihen können, sondern auch Gegenstände wie ein Balance-Board, auf dem man sein Gleichgewicht trainieren kann, oder ein Outdoor-Navi. Der Hauptausschuss des Gemeinderats hat die Benutzungs- und Entgeltordnung entsprechend geändert und begrüßt die Pläne der Bibliothek. Deren Mitarbeiter können nun also loslegen. Neubiberg ist nach eigenen Angaben nach Grasbrunn die zweite Gemeinde im Landkreis, die eine "Bibliothek der Dinge" anbietet.

"Wir wollen das Angebot eher auf Familien ausrichten", sagt Bibliotheksleiterin Christina Klasna. So sollen also eher Gegenstände für Freizeit, Sport und Bildung angeschafft werden. Auch eine Gepäckwaage soll man dann ausleihen können. Klasna will damit die Nachhaltigkeit fördern. Eine Gepäckwaage etwa brauche man ja nicht ständig, sondern nur bevor man in den Urlaub fährt, sagt Klasna.

Kochutensilien oder Werkzeug, die in manchen anderen "Bibliotheken der Dinge" zur Verfügung stehen, sollen laut Klasna nicht ins Angebot aufgenommen werden. Seit mehr als einem Jahr gibt es in der Neubiberger Bücherei bereits eine Saatgutbibliothek, in der man sich Samen holen kann oder eigene bringen.