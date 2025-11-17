Die Residenzstraße in der Altstadt hat erst kürzlich bei einer Studie des Immobilienverbands Deutschland Süd zur Einzelhandelsfluktuation in München einen Spitzenplatz belegt. So gab es dort binnen eines Jahres in fast jedem fünften Geschäft einen Mieterwechsel – mehr als in jeder anderen prominenten Einkaufsmeile der Stadt.