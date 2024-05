Vielleicht wird sich der kleine Moritz an diesem Tag gar nicht mehr die Hände waschen. Oft kommt es in seinem Kinderalltag ja nicht vor, dass er Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein High five gibt. Moritz strahlt über beide Ohren. Im Haus für Kinder an der Isoldenstraße hat er zusammen mit seinen Kindergartenfreunden zur Klinikeinweihung Bilder gemalt. Wie sie sich die Klinik vorstellen, was sie ihr wünschen. Moritz hat einen großen, orangefarbenen Tiger gemalt. Der "Wundertiger" ist das Maskottchen der Stiftung Kinderklinik München Schwabing. Sein Name als Schriftzug weist den Weg in die Klinik. Zur Notaufnahme.