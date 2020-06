Kirche will Menschen erreichen und sucht deshalb nach neuen Wegen, Gott den Gläubigen nahe zu bringen. Der Grat, den sie dabei beschreitet, ist manchmal schmal - wie das Erzbistum München und Freising derzeit erfahren muss. Das Thema, das die Gemüter vieler Katholiken seit einer Woche so sehr erhitzt, dass allein auf der Facebook-Seite der Erzdiözese rund 600 Kommentare dazu abgegeben wurden, ist ein Fotoprojekt zweier Pastoralreferenten. Michael Raz vom Pfarrverband Oberschleißheim und Johannes van Kruijsbergen aus dem Pfarrverband München-West haben, um zu zeigen, dass Gott mitten unter uns ist, Monstranzen an Alltagsorten fotografiert. Unter einem Klettergerüst, auf einer Parkbank, vor einem Fußballtor, beim Friseur, zwischen Pokalen, vor einer Baustelle. Unter den Bildern blenden die beiden Texte ein, die zeigen sollen, "Gott ist immer dabei, er ist nicht nur auf den Kirchenraum und die Riten beschränkt, sondern will Teil unseres Lebens sein", wie van Kruijsbergen erläutert. Öffentlich gemacht wurden die Fotos zu Fronleichnam, die Idee entstand aber bereits vor einem Jahr bei einer Fachtagung "Katechese Weit(er) Denken". Sechzig Seelsorger fanden die Idee damals gut.

Unter den Gläubigen jedoch reagieren viele nun geschockt ob des "Sakrilegs", die Monstranz als Gefäß des Leibes Christi derart zu entweihen. "Sehr verletzt" hätten sie die Fotos, sagt eine 65-jährige gebürtige Deutsch-Spanierin, die seit 44 Jahren in München lebt. Andere Katholiken monieren den "respektlosen Umgang" mit dem "Allerheiligsten" der Kirche. "Die Hostie wird in der Fronleichnamsprozession immer von einem Himmel, einem Priester in besten Gewändern, Weihrauch, Fahnen, heiliger Musik und knienden Gläubigen begleitet", erläutert einer der Kritiker. Jahr für Jahr geschehe das so. "Die andere Variante wäre: Nur die Hostie, keine Monstranz und der Priester trägt Sandalen." Was bei diesem Projekt passiere, schimpft er, sei "Pop-Art mit der Eucharistie. Widerlich".

Dass negative Meinungen kommen würden, damit haben Raz und van Kruijsbergen gerechnet. Doch die weltweite Bandbreite des Protestes hat sie überrascht. "Anfangs", sagt der Pastoralreferent aus Neuaubing, sei die Resonanz fast ausschließlich positiv ausgefallen. Nach ein paar Tagen habe sich das gewandelt. "Hier wurde versucht, Menschen ein gutes Gefühl zu vermitteln, Trost zu spenden und zu zeigen, dass sie nicht alleine sind", lobt etwa einer der Befürworter des Fotoprojekts auf dem Facebook-Account. Er hält die Aktion "für gelungen", gerade weil sie sich "auf wesentliche Werte des Christentums" beziehe und einmal die Konventionen zurückstelle. "Der Glaube ist eben nicht eindimensional", davon ist auch van Kruijsbergen überzeugt. Interpretiere man den Glauben derart engstirnig wie die Kritiker, könne man auch damit religiöse Gefühle verletzen. Zumal die Oblate in der Monstranz nicht geweiht gewesen sei, weil es ihm und seinem Kollegen Michael Raz ja um den Symbolgehalt ging. Im Übrigen, betont er, sei dieses Projekt eine Aktion des Bistums und nicht der Weltkirche. Das Erzbischöfliche Ordinariat steht hinter den Pastoralreferenten. "Eine solche Debatte", sagt Pressesprecher Bernhard Kellner, "hält die katholische Kirche aus".