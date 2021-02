Mit einer ungewöhnlichen, aber wenig raffinierten Methode ist ein Unbekannter am Samstag in eine Wohnung in der Sipplinger Straße in Neuaubing eingebrochen: Er läutete bei mehreren Mietern des Mehrparteienhauses. Nachdem er auf diese Weise ins Treppenhaus gelangte, trat er eine Wohnungstür im Hochparterre auf. Allerdings waren dort die Bewohner zuhause und der Täter flüchtete ohne Beute. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise, denen gegen 18.45 in der Sipplinger Straße etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Außerdem prüft sie eine Verbindung zu einem anderen Fall: Mitte Dezember wurden in der Nähe fünf Türen von Wohnungen am Ravensburger Ring und in der Radolfzeller Straße eingetreten. In allen fünf Fällen waren die Bewohner ebenfalls daheim.