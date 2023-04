An einer Tankstelle an der Bodenseestraße zielt ein 48-Jähriger mit einer Dose Pfefferspray, die aussieht wie eine Schusswaffe, auf eine Frau und ihren Lebensgefährten.

Mit einer Dose Pfefferspray, die aussah wie eine Schusswaffe, hat ein 48-Jähriger am Sonntag kurz nach 21 Uhr in Neuaubing ein junges Paar bedroht. Der angetrunkene Mann hatte sich im Taxi zu einer Tankstelle an der Bodenseestraße chauffieren lassen. Laut Polizei sprach er dort eine junge Frau an, was zu einem Streit mit deren 25-jährigem Lebensgefährten führte.

Der 48-Jährige ging zurück zum Taxi, holte die waffenförmige Spraydose hervor und zielte über die geöffnete Beifahrertür hinweg auf das Paar. Festgenommen wurde er dann vor einem Bordell an der Bodenseestraße. Im Taxi fand die Polizei das Pfefferspray zur Tierabwehr, zusätzlich ein verbotenes Pfefferspray und einen Schlagring. Gegen den Mann wird wegen Bedrohung, Verstößen nach dem Waffengesetz und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.