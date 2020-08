Der Umzug in ein Interimsquartier an diesem Montag markiert zugleich den Abriss des 40 Jahre alten Förderschulzentrums der Helfenden Hände an der Köferinger Straße sowie dessen Neubau

Von Ellen Draxel, Neuaubing

Emma ist neugierig. Die Leute, die in letzter Zeit immer wieder im Garten ihrer vertrauten Förderschule sitzen - Architekten, Geldgeber, Medienvertreter - kennt das Mädchen nicht. Also schnell mal "Hallo" sagen. Sie schnappt sich die Hände ihrer Betreuerin und lässt sich an den Tisch führen, an dem die Fremden sitzen. Dann lacht sie die Gäste an und sagt etwas, das wie eine freundliche Begrüßung klingt. Verständliche Worte kann Emma nicht artikulieren - sie ist körperlich und intellektuell schwer beeinträchtigt.

Die Schülerin ist eine der wenigen, die in diesen Tagen überhaupt noch in dem Förderschulgebäude an der Köferinger Straße 20 betreut werden. Denn der verwinkelte Schulkomplex der "Helfenden Hände" mit dem malerischen Garten ist marode und muss abgerissen werden. "40 Jahre lang war dieses Haus ein guter Ort zum Leben und Lernen, zum Lachen und Weinen, zum Spielen, Singen und Tanzen, ein Ort zum fröhlichen Feiern und für viele eine Art zweites Zuhause", heißt es in einem Abschiedsflyer der Mitarbeiter an die Kinder und Eltern. Doch jetzt ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Und räumliche Konstellationen wie gemeinsame Gruppenräume für Schule und Heilpädagogische Tagesstätte, die in dem alten Bau noch Usus waren, sind inzwischen nicht mehr zulässig. "Für unsere Betriebserlaubnis müssen wir da einfach nachbessern, das ist Vorgabe der Heimaufsicht", sagt Helfende Hände-Geschäftsführer Reinhard Mußemann.

Detailansicht öffnen Übergangslösung: Fachdienstleiterin Cordula Birngruber, Therapieleiterin Martina Engelhart und Geschäftsführer Reinhard Mußemann besichtigen die Container. (Foto: Oliver Heuft)

Entstehen soll deshalb nun auf dem vereinseigenen, rund 10 000 Quadratmeter großen Grundstück an der Grenze zu Lochham für insgesamt 31 Millionen Euro ein Neubau, der mit seinen zwei parallel stehenden Riegeln vielleicht weniger charmant wirkt als das bisherige Förderzentrum. Und der auch viel Gartenfläche kosten wird. "Aber dafür bauen wir ein Haus, das sich an die Bedürfnisse der Kinder anpasst und nicht umgekehrt", erklärt Fachdienst-Leiterin Cordula Birngruber. Ein Haus, in dem für die Schüler alles ebenerdig erreichbar ist, mit vielen kommunikativen Plätzen. Zugleich aber auch eines, das für den Verein einen immensen Kraftakt darstellt. Denn die Regierung von Oberbayern finanziert zwar den Löwenanteil des Schulbaus, die Heilpädagogische Tagesstätte jedoch müssen die Helfenden Hände großteils aus eigener Tasche bezahlen. "Ein Quadratmeter barrierefreie Zukunft kostet uns 7000 Euro", sagt Reinhard Mußemann. Rund zehn Millionen Euro fehlen augenblicklich noch.

74 Kinder im Alter zwischen drei und 21 Jahren werden im Schulcampus der Helfenden Hände in zwölf Gruppen mit viel Empathie gefördert. Junge Menschen, die alle unterschiedlich sind und die aufgrund ihrer schweren Mehrfachbehinderungen differenzierte Angebote brauchen. Verschiedene Therapien zum Beispiel. Oder spezielle Hilfsmittel.

Welche Optimierungen Birngruber bei ihrem Lob auf die Gestaltung des neuen Förderzentrums konkret meint, wird beim Gang durch das alte Gebäude klar. Im Flur stehen zahlreiche Fortbewegungsmittel: Sie sind wichtig, und fast jedes Kind hat sein eigenes. Im Moment allerdings blockieren sie viel zu viel Platz. In dem Neubau sollen all diese Rollstühle in Nischen verschwinden - und der freie Raum gehört wieder den Schülern. Die Spielflure des neuen Zentrums sind ohnehin sehr breit konzipiert. Und das sei "toll, weil die Kinder dann einfach mal große Wege machen und selbständig mit ihren Rollstühlen losrollern können", erklärt die 49-Jährige und muss bei dem Gedanken unwillkürlich schmunzeln. Weiß sie doch, dass "da plötzlich auch die Allerbravsten mal ein bisschen aufmüpfig" werden. Damit trotzdem keiner die Orientierung verliert, soll es ein Farbleitsystem geben: Die bunten Streifen an den Wänden führen garantiert jeden zum Ziel.

Detailansicht öffnen Zwei Jahre lang werden die Container als Interimsstandort fungieren. (Foto: Fabian Helmich)

In den Gruppen selbst reicht dann ein Blick in den Gruppenraum, um zu verstehen, dass eine Entzerrung in mehrere Zimmer sinnvoll sein kann. Denn mangels Kapazitäten beherbergte der eine Raum pro Gruppe bisher alles: Betten, für jeden einen unterschiedlich hohen Tisch, Spielzeug und Therapiematerial, eine Küchenzeile, sogar einen Computer. Künftig soll sich all das besser verteilen. Wie genau, müssen die Betreuer noch ausprobieren. Bleiben wird hingegen die mittige Anordnung eines von zwei Gruppen gemeinsam nutzbaren Bads. Diese Situierung hat den Vorteil, dass sich die Betreuer beider Gruppen bei Bedarf gegenseitig zur Hand gehen können, etwa beim Wickeln oder beim Toilettengang der Kinder. Eigentlich wollten die Architekten in dem Neubau auch schalldichte Türen einbauen, denn das sehen die Normen so vor. "Aber das geht nicht, weil wir unsere Kinder jederzeit hören müssen, um mögliche Gefahren abzuwenden", sagt Birngruber. Die Vorgaben, konstatiert sie, seien eben nach wie vor für gesunde Menschen gemacht.

Ansonsten impliziert das Neubau-Konzept mehrere über den gesamten Komplex verstreute Werk- und Therapieräume, eine Turnhalle, ein Musikzimmer, einen Snoezelen-Entspannungsraum samt Wasserklangbett und Blubbersäulen sowie eine Lehrküche, die an eine Aula anschließt. Sämtliche Gruppen erhalten wie bisher eine eigene Terrasse und einen Gartenzugang. Eine Besonderheit ist das Therapiebad, "etwas sehr Wichtiges für uns, weil dank der Leichtigkeit im Wasser sehr viel mehr Bewegung generiert werden kann als außerhalb des Beckens", erklärt Reinhard Mußemann. Ein Schwimmbad gab es zwar auch schon in der alten Schule, wegen Einsturzgefahr war das Therapiebad jedoch seit Jahren nicht mehr nutzbar.

Jetzt aber steht zunächst einmal der Umzug an, die Kisten für die zweijährige Interimsbleibe in Containern an der Rupert-Bodner-Straße sind schon gepackt. Am Montag, 17. August, soll es losgehen. Emma und ihre Mitschüler haben dann drei Wochen Zeit mit ihren Eltern.