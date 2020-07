Buchstäblich im Schlaf hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch eine Einbrecherin und ihre zwei Komplizen erwischt. Einem Mitarbeiter des Metro-Marktes in Neuaubing war gegen 0.30 Uhr aufgefallen, dass mehrere Elektrogeräte fehlten. Ein Bauzaun war geöffnet und ein Gitter aufgehebelt worden. Mehrere Streifen suchten nicht nur den Markt ab, sondern auch die Umgebung. Dort fielen den Beamten zwei Kleintransporter und ein Mercedes auf, in denen ein 41-Jähriger, ein 47-Jähriger und eine 38-jährige Frau schliefen. Als sie die Fahrzeuge öffneten, waren sie vollgeladen mit Waschmaschinen, Spülmaschinen, Fernsehgeräten und Mikrowellen. Die Tatverdächtigen sollten am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Warum sie sich entschieden hatten, ausgerechnet am Tatort ein Nickerchen zu halten, konnte die Polizei am Mittwoch nicht beantworten. Einer der Männer war betrunken, womöglich wollte er nicht fahren.