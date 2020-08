Von Sabine Reithmaier

Museen sind dann erfolgreich, wenn sie persönliche Geschichten mit der Gesellschaftsgeschichte verbinden. So formuliert es Stefan Kley, der stellvertretende Leiter der Landesstelle für nichtstaatliche Museen, in der jüngsten Ausgabe von Museum heute, der Fachzeitschrift des Hauses. Und lobt die archäologischen Museen in Niederbayern, denen gerade dies hervorragend gelungen ist.

Denn die "Dame von Niederpöring", die Rekonstruktion des Gesichts einer vor etwa 7000 Jahren bestatteten Frau im Museum Quintana in Künzing, oder die steinzeitliche Bäuerin Lisar in dem erst 2019 eröffneten Museum für Steinzeit und Gegenwart in Landau an der Isar haben es längst in die überregionalen Medien geschafft. Überhaupt hat Niederbayern im Bereich der Archäologie eine Spitzenposition in Bayern inne. Das liegt nicht nur an einer der ältesten Kulturlandschaften in Europa, sondern auch an den innovativen Konzepten, mit denen diese Häuser arbeiten. Daher waren sie sofort dabei, als die Landesstelle im Vorjahr das Projekt "Museum & Tourismus" mit der Bayern Tourismus Marketing GmbH startete. Sie bilden eines der zehn Pilot-Museumsnetzwerke, die mit gemeinsamen Aktionen die Besucherzahlen steigern wollen. Inzwischen sind auf der Website der Landesstelle die ersten fünf Werbekampagnen mit Storytelling-Ansatz online. Darin wirbt pro Netzwerk ein Museumsleiter mit seiner persönlichen Begeisterung für den Besuch der Einrichtungen, empfiehlt Lokale, nennt kulturelle Highlights der Umgebung.

Die "Römermuseen am bayerischen Donaulimes" arbeiten bereits geraume Zeit zusammen. Der Fluss markierte einst die natürliche Grenze des Römischen Reiches und wurde deshalb "Nasser Limes" genannt. An ihm liegen das Archäologische Museum der Stadt Kelheim, das Historische Museum Regensburg mit dem "document Legionslagermauer", das Gäubodenmuseum Straubing mit dem spektakulären Römerschatz, das Museum Quintana mit einer Rekonstruktion eines hölzernen römischen Amphitheaters und das Römermuseum Kastell Boiotro in Passau, ein typisches Grenzkastell aus der Zeit um 300 nach Christus.

Die Chancen dieser Häuser, ihre Besucherzahlen zu steigern, stehen gut. Die Tourismuszahlen in Bayern haben sich in den vergangenen Jahren enorm gesteigert, Städte wie Passau oder Regensburg stehen ohnehin ganz oben auf der Liste der kulturell besuchenswerten Orte im Freistaat. Der Donauradwanderweg, der nahe an allen fünf Orten des Netzwerkes vorbeiführt, zählt zu den beliebtesten Radwegen in Deutschland. Und auch der Flusskreuzfahrttourismus bringt in normalen Zeiten jedes Jahr mehr Gäste.

Für die bereits sehr bekannte Museenlandschaft Expressionismus wirbt Daniel J. Schreiber, Direktor des Buchheim Museums in Bernried. Sein Haus bildet mit dem Lenbachhaus in München, dem Franz-Marc-Museum in Kochel, dem Schloßmuseum Murnau und dem Museum Penzberg - Sammlung Campendonk das expressionistische Netzwerk. Klar, dass man auch auf den Spuren des Blauen Reiters radeln und wandern kann. Aber vielleicht ist es zur Abwechslung einmal reizvoll, zeitgenössische Kunst in der Oberpfalz zu genießen. Hier haben sich das Spur-Museum und das Cordonhaus in Cham, das Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf, das Luftmuseum in Amberg und das Museum Ludwig Gebhard in Tiefenbach zusammengeschlossen, allesamt Einrichtungen, in denen sich ein Besuch sehr lohnt.

Das gilt auch für das oberfränkische Netzwerk. Gleich zehn Museen setzen auf die Kunst des Genießens, darunter das Brauerei-, das Bäckerei- oder das Gewürzmuseum in Kulmbach. Die dazu notwendige Tischkultur studiert man am besten im Porzellanikon in Selb und Hohenberg an der Eger.