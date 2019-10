Die Stadt bewegt sich - und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Noch nie in der Geschichte Münchens waren so viele Radfahrer in der Stadt unterwegs, die Münchner fordern immer lauter eine Verkehrswende und konsequente Anstrengungen der Politik gegen den Klimawandel. Der erfolgreiche Radentscheid in München, den der Stadtrat nun als Richtlinie für seine Beschlüsse nimmt, das bayerische Volksbegehren zum Artenschutz, die Diskussion um eine autofreie Altstadt, all das bewegte die Stadt 2019. Das Motto des diesjährigen Klimaherbsts, der am Dienstag startet und bis 31. Oktober mit etwa hundert Veranstaltungen in ganz München stattfindet, ist folgerichtig: "Die bewegte Stadt".

Mehr als zweihundert Vereine, Initiativen, Wissenschaftler und engagierte Münchner sowie einige ausgewählte Unternehmen haben unter der Leitung des Netzwerks Klimaherbst ein Programm mit Vorträgen, Exkursionen, Diskussionen, Filmen und Workshops zusammengestellt. In diesem Jahr gibt es auffällig viele Themen, bei denen Teilnehmer selbst Erfahrungen sammeln können, wie München umweltfreundlicher gestaltet werden kann. Da ist zum Beispiel die Hör-Exkursion "Horchen und Messen - Lautes und Leises in der Isarvorstadt" am 11. Oktober. Mit Lärmkarte und Schallpegelmessgerät durchstreifen Interessierte Straßen, Grünflächen, Höfe und Räume auf der Suche nach angenehmen und krank machenden Geräuschen (Treffpunkt um 14.30 Uhr am Brunnen der Trambahnschleife am Sendlinger Tor, Anmeldung erwünscht). Ebenfalls am 11. Oktober findet im Einstein 28 von 17 bis 19 Uhr ein Luftsymposium zur Frage statt, wie es um die Luftreinhaltung in München geht.

Um Münchens Mobilität der Zukunft geht es bei einem Planspiel am 12. Oktober von 13 bis 18 Uhr ebenfalls im Bildungszentrum der Münchner Volkshochschule an der Einsteinstraße 28. Zu einer Baustellenführung im U-Bahnhof am Sendlinger Tor lädt die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG am 15. Oktober von 9 bis 11 Uhr ein (Anmeldung unter wisser.maike@swm.de erforderlich). Ein "Plädoyer für ein zukunftsfähiges Konzept" zur Energiewende in München hält Professor Wolfgang Hesse, der sich auch beim höchst umstrittenen Bahnprojekt "Stuttgart 21" regelmäßig zu Wort gemeldet hat. Er ist der Ansicht, dass die zweite Stammstrecke und die geplanten U-Bahnstrecken nur wenig zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung beitragen. Am 15. Oktober stellt er seine Thesen im Gasteig vor (Beginn 20 Uhr). Ebenfalls um die zweite Stammstrecke und die Baumaßnahmen am Hauptbahnhof geht es bei einer Exkursion der Volkshochschule mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn (17. Oktober, 11 bis 14.30 Uhr, Anmeldung bei der MVHS unter J121210). Am selben Tag stellen sich die umweltpolitischen Sprecher von CSU, SPD, Grünen und ÖDP im Stadtrat der Diskussion zum Thema Klimawandel und Mobilität (19 Uhr, Einsteinstraße 28).

Kreative Lösungen für das Kreativquartier und andere Münchner Neubauprojekte suchen die Teilnehmer einer Diskussion über autofreie Stadtquartiere am 21. Oktober in der TU München (Arcisstraße 21, Raum 0120, 19 bis 21 Uhr). Und einen Blick zurück und nach vorn werfen Teilnehmer der Diskussion "Ist Autofahren heilbar?" über die Verkehrsplanung von 1950 bis 2050 (22. Oktober, 19 Uhr, Einsteinstraße 28). Es gibt also viel zu diskutieren in den kommenden Wochen. "Um die Klimaschutzziele 2050 und damit ein klimaneutrales München zu erreichen, müssen wir gemeinsam noch vieles anpacken", schreibt Oberbürgermeister Dieter Reiter in seinem Grußwort.

Klimaherbst 2019 vom 8. bis 31. Oktober. Mehr Informationen unter www.klimaherbst.de