Zum Hauptinhalt springen

Ermittlungen gegen mehrere MännerVergewaltigungen unter Narkose: Hinweise auf ein internationales Netzwerk

Lesezeit: 4 Min.

Yong T. wird in München versuchter Mord in sieben Fällen vorgeworfen.
Yong T. wird in München versuchter Mord in sieben Fällen vorgeworfen. Malin Wunderlich/dpa

Sie sollen Frauen betäubt, vergewaltigt, gefilmt und sich in Chats darüber ausgetauscht haben. Mehrere Männer sind aktuell wegen solcher Vorwürfe angeklagt. Und es könnte noch weitere Täter geben.

Von Susi Wimmer

Der Vorwurf, der vor dem Landgericht München verhandelt wird, ist gravierend: Ein 27-Jähriger soll seine Freundin mehrfach systematisch narkotisiert haben, um sie dann zu vergewaltigen. In eine schier unglaubliche Dimension aber hievt den Fall, was ein Ermittler dazu im Gerichtssaal aussagt.

Zur SZ-Startseite

Parallelen zum Fall Pelicot?
:Als der Staatsanwalt die Anklage verliest, herrscht Entsetzen im Gerichtssaal

Ein 27-jähriger Student steht wegen versuchten Mordes vor Gericht, weil er seine Freundin betäubt, vergewaltigt und gefilmt haben soll. Auf ihn gestoßen sind die Ermittler offenbar wegen eines anderen schockierenden Falls mit vielen weiteren Opfern.

SZ PlusVon Susi Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite