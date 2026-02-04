Der Vorwurf, der vor dem Landgericht München verhandelt wird, ist gravierend: Ein 27-Jähriger soll seine Freundin mehrfach systematisch narkotisiert haben, um sie dann zu vergewaltigen. In eine schier unglaubliche Dimension aber hievt den Fall, was ein Ermittler dazu im Gerichtssaal aussagt.
Ermittlungen gegen mehrere MännerVergewaltigungen unter Narkose: Hinweise auf ein internationales Netzwerk
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Sie sollen Frauen betäubt, vergewaltigt, gefilmt und sich in Chats darüber ausgetauscht haben. Mehrere Männer sind aktuell wegen solcher Vorwürfe angeklagt. Und es könnte noch weitere Täter geben.
Von Susi Wimmer
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