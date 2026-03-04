Derzeit sitzt Anton Schneider häufig vor dem Fernseher. Er sieht sich die Netflix-Serie „Kacken an der Havel“ an, nicht die deutsche Fassung, sondern die englische, die französische, die italienische. Ihn interessiert vordergründig, wie die deutschen Raps synchronisiert wurden. „Ich hatte ein bisschen Angst, dass das cringe wird, wie man heute sagt.“ Mit Rap kennt sich der ausgebildete Schauspieler aus. Als Fatoni steht der frühere Münchner, der jetzt in Berlin lebt, seit mehr als 20 Jahren auf den deutschen Rap-Bühnen. Und nun spielt er die Hauptrolle in dieser Netflix-Serie – Anton Schneider spielt einen Rapper, der seit Jahren auf seinen Durchbruch hofft. Ein Rapper spielt einen Rapper – das macht neugierig.