Für den Dreh eines neuen Netflix -Films werden in München und Oberbayern bis zu 4000 Komparsen gesucht. Gedreht werden soll die romantische Komödie im Herbst unter anderem auf dem Oktoberfest und in den Studios in Penzing, die schon für Hollywood-Produktionen genutzt wurden. Den Komparsen-Aufruf hat die Münchner Castingagentur „Producer's Friend“ veröffentlicht. Netflix äußerte sich zunächst nicht auf eine Anfrage zu weiteren Details. Mehrere Medien hatten über den Aufruf berichtet.

„Producer's Friend“-Geschäftsführer Marc Körber sagte, die Dreharbeiten sollten voraussichtlich von September bis November dauern. Produziert werde der Film von der renommierten Produktionsfirma Wiedemann und Berg („Das Leben der Anderen“, „Dark“). Der Film sei hochkarätig besetzt, auch wenn über Regie, Buch und Schauspielerinnen und Schauspieler noch nicht gesprochen werden dürfe.

Gesucht werden laut Körber alle Altersgruppen – vom Kind bis zum Senior. Dirndl und Lederhose seien nicht unbedingt Voraussetzung. Die internationalen Gäste kämen schließlich auch nicht immer in Tracht. Dennoch seien bei der Bewerbung ein Dirndl beziehungsweise eine Lederhose von Vorteil. Die Darsteller sollten München und die Wiesn so zeigen, „wie sie wirklich sind: laut, bunt, lebendig und unvergesslich“.

Entsprechend werden Darsteller für Wiesn-Publikum und internationale Wiesn-Gäste, für Wiesn-Bedienungen und Zeltmitarbeiter gesucht, außerdem „mutige Fahrgeschäft-Enthusiasten und Kinder, die gerne Karussell fahren“, Feiernde im Bierzelt sowie bayerische Originale, Trachtler und Blasmusikanten.

Titel, Handlung, Regie und Besetzung des Films sind noch geheim. Auch zum geplanten Veröffentlichungstermin bei Netflix gab es zunächst keine näheren Angaben.