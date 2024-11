Jahrelang liefen Münchnerinnen und Münchner achtlos an dem prominenten Eckhaus am Marienplatz vorbei, das zwischen dem Buchhändler Hugendubel und dem Juwelier Swarovski mit seinen Glitzersteinchen liegt. Seit die Deutsche Bank vor drei Jahren ausgezogen ist, stand das Erdgeschoss leer. Doch jetzt geschieht etwas hinter den Schaufenstern des 1911 errichteten Büro- und Geschäftshauses, das als einziges Gebäude am Marienplatz den Zweiten Weltkrieg überstanden hat. „Hier braut sich etwas zusammen!“, steht auf einer mit Folie beklebten Glastür an der Hausnummer 21. „Freuen Sie sich auf das neue Nespresso House im kommenden Jahr.“ Der Kaffeekapsel-Verkäufer eröffnet eine Filiale an einem der besten und wohl auch teuersten Standorte der Stadt.

Wie genau das Konzept dafür aussieht, will das Unternehmen, das dem schweizerischen Nahrungsmittelhersteller Nestlé gehört, derzeit nicht verraten. Nur so viel: „Das neue Nespresso House soll ein Treffpunkt für Kaffeeliebhaber:innen im Herzen Münchens sein“, schreibt eine Sprecherin. Man wolle an diesem neuen Standort erstmals in Deutschland „ein Zuhause für die Marke“ schaffen, in dem nicht nur Kaffee, Maschinen und Zubehör verkauft werden. Vielmehr solle die Kundschaft dort, wo manch einer früher Geld abgehoben und Kontoauszüge ausgedruckt hat, auch Kaffee genießen können. „Wir planen ein gastronomisches Angebot“, heißt es auf Nachfrage. Eine Freischankfläche gibt es an dieser Stelle bislang aber nicht.

„Wir freuen uns, dass der Schandfleck am Marienplatz endlich beseitigt wird und mit Nespresso kein Textildiscounter aus China oder der Burgerbrater einzieht, sondern ein attraktiver Laden“, sagt Wolfgang Fischer. Der Geschäftsführer von City-Partner München spricht für die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Innenstadt. Magnus Müller-Rischart, Geschäftsführer des Backhauses Rischart mit einer Filiale am Marienplatz, sagt: „Der lange Leerstand an einer so prominenten Stelle war für mich als Münchner ein kleiner Stich ins Herz.“ Deshalb freue er sich persönlich und als Unternehmer, „dass wir innerhalb unserer kleinen Familie der Marienplatz-Anlieger Zuwachs bekommen und das Gebäude nun neu bezogen wird“. Dies mache den Ort wieder ein Stück weit belebter und eindrucksvoller.

Bis das Geschäft eröffnet wird, dürfte es allerdings einige Monate dauern. Vorläufig werden Kunden auf den Ableger in der Theatinerstraße 38 verwiesen. Dort verlässt an einem windigen Wochentag Sigrid Vorbeck das Geschäft, gekauft habe sie nichts. „Ich bringe aber immer meine Cousine hierher, die kauft jedes Mal zwei volle Tüten“, sagt sie. „Ich stehe nicht so ganz hinter dem Konzept der Wegwerfkapseln und nutze zu Hause lieber meine Siebträgermaschine.“ Die neue Filiale am Marienplatz will Vorbeck aber unbedingt besuchen. Der Kaffeeröster sei ihr lieber als der zehnte Handy-Laden. Vorbeck beklagt, dass sich das Bild der Münchner Innenstadt zum Negativen verändere. „Die Diversität verschwindet. Ich würde mir mehr schöne, kleine Geschäfte wünschen“, sagt Vorbeck. „Wenn ich durch Hamburg gehe, sehe ich die gleichen Geschäfte wie hier.“

Der Trend zu Filialen großer Konzerne in der Fußgängerzone ist ungebrochen. Er hat viel mit den hohen Mieten zu tun, die Immobilienbesitzer den Geschäftsleuten abverlangen und die sich nur schwer verdienen lassen. Auch Nespresso ist Ableger eines Konzerns, der nicht nur das größte Industrieunternehmen der Schweiz ist, sondern auch der weltweit größte Nahrungsmittelhersteller, ein Global Player. Die Eigentümer des Geschäftshauses am Marienplatz 21 sind aber vor allem Privatleute.

Warum stand das Geschäft so lange leer?

Nach Auskunft des Grundbuchamts gehören zwei Drittel der Immobilie mit unterschiedlichen Anteilen insgesamt fünf Personen. Das verbliebene Drittel ist im Eigentum der M21 Immobilien GmbH & Co. KG aus München. Dahinter stecken die BTV Management GmbH & Co. KG, ein Family-Office, Martin Brost und die BTV Gesellschaft für Grundbesitz mbH. Sie wollen „diskret bleiben und sich nicht in der Öffentlichkeit äußern“, wie eine Dame am Telefon sagt. Martin Brost ist leiblicher Sohn von Erich Brost, dem Gründer und einstigem Verleger der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, der seinen Sohn einst zum Nachfolger aufbauen wollte. Doch der studierte Philosoph, der sich für fernöstliche Religionen begeisterte, habe den Ansprüchen des Vaters nicht genügt, wie der Spiegel 2002 berichtete, und zog sich aus dem Verlagsgeschäft zurück. Eine Abfindung in Höhe von mehreren Hundert Millionen D-Mark soll ihm diese Entscheidung erleichtert haben.

Gern hätte man erfahren, warum ein Geschäft an einem so zentralen und begehrten Ort der Stadt jahrelang leer steht. Die Antwort hat vielleicht etwas mit der Anlagephilosophie von Brosts Vermögensverwalter BTV zu tun, der seiner Website zufolge einen „Endowment Ansatz“ verfolgt. Damit ist offenbar gemeint, dass man – ähnlich wie die Stiftungen angelsächsischer Universitäten – mit tiefen Taschen einen langfristigen Anlageprozess verfolgt, der den Erhalt des Vermögens sichern soll. Bei einem Mieter wie Nestlé muss man nicht fürchten, dass er ein säumiger Zahler ist oder sich morgen anders entscheidet und den Pachtvertrag kündigt, weil das Geschäft nicht läuft.

Zu den bestverkauften Produkten von Nestlé zählen Marken, die unter die Kategorie Kaffee fallen: neben Nespresso auch Nescafé und Starbucks. Diese steuerten zuletzt den größten Beitrag zum Gesamtwachstum bei. Alle drei gehören zu den Marken, die intern „Billion Dollar Brands“ genannt werden, da jede von ihnen auf einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Dollar kommt. Insgesamt machte der Weltkonzern 2023 einen Umsatz von 93 Milliarden Schweizer Franken, rund 100 Milliarden Euro.

Allerdings läuft auch bei Nestlé nicht alles rund. Kernproblem des Unternehmens: Weltweit geben die Konsumenten wegen der sich eintrübenden Wirtschaftslage weniger Geld für Markenprodukte aus. Die Kaffeekapseln sind davon bislang nicht betroffen. Nespresso wurde von der Markenberatung Interbrand im vergangenen Jahr sogar als eine der 100 wertvollsten Marken der Welt ausgezeichnet.