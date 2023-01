Christian Nerlinger war Spieler und Manager beim FC Bayern, heute ist er Berater. Ein Gespräch über die zwei Nadelöhre im Profi-Geschäft, den Torwart-Transfer der Bayern, warum er 1860 mag und was er seinen drei in Grünwald kickenden Söhnen wünscht.

Christian Nerlinger, 49, lächelt nur ganz kurz, als er an die Wand seines Büros schaut. Da hängt das Monaco-Franze-Zitat: "A bissl was geht oiwei." Dann wird er ernst, denn schnell ist klar: Wenn ein Berater, der Nerlinger nun seit einigen Jahren ist und etwa Torwart Oliver Baumann oder Sebastian Rudy vom Bundesligisten TSG Hoffenheim berät, so etwas sagt, kann das schnell missverstanden werden als: Es geht bei Spielerverträgen vielleicht immer noch ein bisschen was. Dabei hatte sich der frühere Nationalspieler und Bayern-Manager ja selbst gemeldet, auch um sich von den Kollegen, die den Ruf seiner Branche ramponieren, möglichst mal abzugrenzen. Nerlinger spricht dann in aller Ruhe über den Fußball, was sich in diesem Sport gut und schlecht entwickelt. Man könnte fast glauben, der jüngere Uli Hoeneß säße hier im Grünwalder Office, phänotypisch und vom Outfit her mit Pulli über dem Hemd, und auch bei der Sprache, etwa als Nerlinger erzählt, wie Hoeneß einem Reporter mal alles erzählt habe, also: "Alläs!" Macht Nerlinger natürlich nicht, er ist viel dezenter. Aber trotzdem deutlich.

SZ: Herr Nerlinger, ist bei Ihnen kurz vor Ende der Winterwechselfrist am 31. Januar nicht total viel los?

Christian Nerlinger: Nein. Wir haben gerade keinen Druck im Kessel.

Aber der FC Bayern, der für den verletzten Torwart Manuel Neuer nun Yann Sommer aus Gladbach verpflichtet hat. Wie sehen Sie diesen Transfer?

Man sieht, wofür das Winter-Transferfenster gedacht ist. Dass ein Verein in einer solchen Extrem-Situation nachjustieren kann. Sommer ist erfahren, nervenstark und charismatisch, ein herausragender Torwart. Manchmal bieten sich in diesem Fenster auch außergewöhnliche Chancen. Der größte Transfer war natürlich Ronaldo nach Saudi-Arabien.

Was geht Ihnen bei so einem Wechsel und den Hunderten Millionen Euro durch den Kopf?

Die Entwicklungen bei den Ablösesummen sind irre, das hätte ich noch vor ein paar Jahren nicht geglaubt. Aber das Fußball-Geschäft wächst immer noch weiter. Ob das gesund ist, sei dahingestellt. Die Explosion der Ablösesummen und Gehälter kommt aber auch aus der Struktur der Vereine in England.

Warum?

Da versuchen Eigentümer, den Wert der Mannschaft auf Teufel komm raus zu steigern. Und dann wird aber den Beratern oft unterstellt, dass sie die Treiber wären. Die Vereine spielen schon auch eine große Rolle. Der SC Freiburg lässt sich nicht treiben. Die haben eine klare Gehaltsstruktur, und wenn da ein Spieler nicht reinpasst, dann stehen da Prinzipien über dem Drang, diesen einen Spieler unbedingt zu verpflichten.

Ihre Branche trägt aber mitnichten dazu bei, dass Gehälter stagnieren.

Wir reden da von ganz wenigen Spitzenspielern, bei denen die riesigen Summen bewegt werden. Meine Devise war schon immer, dass sportlicher Erfolg den wirtschaftlichen mit sich bringt. Deswegen geht es mir immer um die sportliche Karriereplanung bei einem Spieler.

Nerlinger (links) als Manager 2012 beim Champions-League-Halbfinale in Madrid

So einen Ansatz kann man sich wohl nur leisten, wenn man Nerlinger heißt und mal Bayern-Manager war. Sie haben hier im Büro an der Wand die Bilder ihrer Spieler hängen. Warum nur 23? Andere haben Hunderte.

Da ist eine klare Philosophie dahinter. Ich berate ganz individuell, je nach Persönlichkeit und Zeitpunkt der Laufbahn.

Reden die Spieler darüber und sagen: Ich bin beim Nerlinger und der ist top?

Untereinander? Nein, die haben jetzt nicht deshalb miteinander zu tun, weil ich sie berate. Klar, man kennt sich, manche besser, manche schlechter. Florian Neuhaus von Gladbach und Felix Uduokhai von Augsburg haben in der Jugend zusammen bei 1860 gespielt zum Beispiel. Es gibt aber keine gemeinsame Weihnachtsfeier oder so. Jeder hat seine eigenen Themen. Es spielen so viele Dinge eine Rolle, die sich unterscheiden. Wichtig ist, dass die Jungs zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind und gesund und fit bleiben.

Da können Sie gut mitreden, Sie haben in Ihrer Karriere wenige Verletzungen ausgelassen.

Das war am Ende auch der Grund, mit dem Fußball aufzuhören. Wenn man fit ist, gibt es keinen schöneren Beruf. Aber wehe, du bist verletzt, sitzt auf der Bank und kannst dich nicht mehr auf deinen Körper verlassen.

Nerlinger 2003 in Glasgow.

Sie haben dann BWL studiert und gesagt, dass Sie sich da ein ganz neues Selbstbewusstsein aufgebaut haben. Schwer vorstellbar, wenn sich ein ehemaliger Nationalspieler in einen Hörsaal setzt und dabei an Selbstbewusstsein gewinnt.

Wenn du als Profi auf der Bank sitzt, ist das ein Weltuntergang. Da zweifelt man schnell mal an sich. Verletzungen hatte ich über einen langen Zeitraum. Irgendwann hab ich dann schon vor dem Warmlaufen gemerkt, dass nicht mehr alles stimmt mit dem Körper.

So dass Sie 2005 mit 32 in Kaiserslautern Ihren Vertrag aufgelöst haben. Wer hat Sie denn beraten?

Mein Vater. Nur für den Transfer nach Glasgow hatte ich einen externen Berater. Natürlich hab' ich am Ende auf Geld verzichtet. Aber es war einfach vorbei. Und das kratzt am Selbstbewusstsein, weil so viel auf den Fußball ausgerichtet ist. Und im Studium habe ich gelernt: Es gibt ein Leben außerhalb vom Fußball. Beim Profifußball gibt es letztlich zwei Nadelöhre: Wie komme ich rein? Und wie komme ich wieder raus? Sprich: Wie fülle ich mein Leben mit neuen Inhalten.

Wie kommt man denn rein?

Da geht es um das Alter von 17 bis 19. In der Phase schätzen sich viele falsch ein, sind ungeduldig, überschätzen sich. Damals bei mir war es noch ein Traum, Fußballprofi zu werden, heute ist es ein Ziel. Als wir in der B-Jugend 1989 Meister wurden, hat man Markus Babbel nach dem Finale gefragt, was denn sein Ziel ist. Und er sagt: "Joa, Bayernliga wär schon ne tolle Sache." Da waren wir 16 und von dem Gedanken, Profi zu werden oder zu sein, noch sehr weit weg. Heute haben Zwölfjährige Berater.

1999 als Nationalspieler.

Ist das erlaubt?

Klar. Berater bedeutet ja nur beraten. Die Beraterverbindung zwischen Spieler und Berater sind die losesten Verbindungen im Fußball. Der Spieler soll immer entscheiden können, so sehe ich das.

Es gibt keine Verträge zwischen Spielern und Beratern?

Nein, bei mir geht das immer per Handschlag.

Wie werden Sie denn dann bezahlt?

Über den Verein. Der Club zahlt während der Vertragslaufzeit den Berater. Da gibt es dann schon einen eigenen Vertrag, den auch der Spieler unterschreibt und der bei der DFL hinterlegt wird.

Ein Spieler ist am Nadelöhr. Wie setzt er sich durch?

Wichtig gerade für junge Spieler ist vor allem, dass sie nie die Lust verlieren, dass der Glanz in den Augen immer zu sehen ist. Ich bin zu jedem Training gerne gefahren, damals mit dem Rad von Forstenried zur Säbener. Aber wenn es dich erdrückt, dann musst du raus. Denn dann ist klar: Du schaffst es nicht.

Ärgert es Sie, dass das Beratergeschäft einen schlechten Ruf hat?

Klar, das spürt man auch. Viele haben mir auch davon abgeraten, Berater zu werden. Ich hatte viele Gespräche, nach der Bayern-Zeit 2013 wieder in einem Verein Sportdirektor zu werden. Bei den Glasgow Rangers hätte ich fast zugesagt.

Mit Glanz in den Augen.

Genau.

Warum dann nicht?

In jedem Verein gibt es immer viele Themen, die dir Energie rauben, weil eben so viel Geld, Öffentlichkeit und Politik im Spiel sind. Ich wollte in eine Selbstbestimmtheit und trotzdem mit dem Sport in Verbindung bleiben. Jetzt kann ich sagen: Nächste Woche fliege ich zu drei Clubs in Spanien, oder eben nicht.

Traumjob.

Man muss einfach wissen, was die Vereine planen, um Spieler gut beraten zu können.

1996 im Zweikampf mit Krassimir Balakov vom VfB Stuttgart.

Braucht denn wirklich jeder Profi einen Berater?

Ja. Das Geschäft ist einfach zu schnelllebig und vielseitig geworden. Ich glaube, dass es in jeder Karriere Situationen gibt, wo man sich wünscht, jemanden an seiner Seite zu haben, der einen berät. Ich telefoniere mit den Spielern ja regelmäßig, da geht es nicht nur um Transfers. Wir helfen bei Verletzungen und organisieren zum Beispiel in Absprache mit dem Verein auch mal eine Zweit- oder Drittmeinung. Oder wenn es mal um psychologische Beratung geht, haben wir auch da ein Netzwerk.

Normale Menschen haben Familie und Freunde als Berater, Fußballer nicht?

Im besten Fall schon, klar. Aber zusätzlich brauchst du auch jemanden, der das Geschäft kennt. Berater haben in der heutigen Zeit absolut ihre Berechtigung. Sonst hätten ja nicht alle einen. Es zwingt ja niemanden dazu.

Was stört Sie denn konkret an Ihrem Berufsstand?

Wenn jemand seine Provision verhandelt, bevor er den Spieler verhandelt hat.

Wenn zum Beispiel von Beratern alles für einen Spieler übernommen wird, ist das so gut für einen Sportler? Auf dem Platz muss er sich auch um alles selber kümmern.

Da ist was dran. Meine Jungs stehen im Leben und kommen selbst zurecht. Da habe ich auch bei keinem Angst, wenn der mal seine Karriere beendet. Oliver Kahn hat mal gut erzählt, wie bei den Weltmeisterschaften jeden Abend unter der Tür der Tagesplan für den nächsten Tag durchgeschoben wurde. So läuft der Alltag ja auch ab. Morgen: 11 Uhr Training, dann das, dann das. Macht alles der Verein. Und wenn du am Ende aus dem Ganzen rauskommst, kann es auch mal schwierig werden. Man ist dann eine Überversorgung gewohnt.

1992 als U21-Nationalspieler.

Überversorgung?

Früher sind wir ins Trainingslager geflogen mit Manager, also dem Uli, Chef-Trainer, Co-Trainer und zwei Physios. Das war der Staff. Und in der U16-Nationalmannschaft hatten wir einen Physio, der gesagt hat: "Alle mal herkommen, ich zeig' euch einen Salbenverband und einen Tape-Verband und dann könnt ihr das selber." Das war gar nicht so verkehrt.

Heute ist das anders.

Da fahren zwei Busse und 70 bis 80 Leute mit und acht Ernährungsberater schauen im Sechs-Sterne-Hotel ganz genau, ob eine Haselnuss zu viel auf dem Teller liegt. Es ist manchmal schon viel Aktionismus dabei. Auch bei den Beratern.

Ja?

Klar. Wenn du dich zu wichtig nimmst.

"Zum Nationalspieler wird der Spieler selber, nicht wegen seines Beraters."

Auch das ist eine eher leichte Aussage, wenn man Christian Nerlinger heißt.

Aber so ist es. Ich will das Beratergeschäft absolut nicht diskreditieren, ganz im Gegenteil. Aber wenn so viel Geld im Spiel ist, gibt es immer auch einige schwierige Protagonisten, die ihre Tätigkeit falsch darstellen. Das merkt man, wenn im Zusammenhang mit Beratern so oft von Macht gesprochen wird, die "Macht der Berater". Weil das manche so darstellen. Ganz ehrlich: Zum Nationalspieler wird der Spieler selber, nicht wegen seines Beraters.

Sie haben mit Leandro Morgalla und Tom Kretzschmar zwei Spieler von 1860 in ihrer Liste. Ist das erlaubt als Roter?

Ach, ich hatte immer schon sehr große Sympathien für die Löwen. Mein Großvater mochte beide Clubs, mit ihm war ich im Olympiastadion und im Grünwalder. Natürlich sind beide Vereine grundverschieden, das spürst du auch im Stadion.

Verschiedene Ligen, klar, wie noch?

Bei der Frage, wo man herkommt und steht. Der FC Bayern ist ein internationales Erfolgsmodel, 1860 ist ein Arbeiterverein auf Giesings Höhen, immer schon etwas anders strukturiert, aber immer auch liebenswert. Diese ganzen Auseinandersetzungen und Beschimpfungen habe ich nie verstanden. Derby, das war immer faszinierend. Da war die ganze Stadt eine Woche anders.

Ihre Spieler sind überwiegend Deutsche. Wie ist es mit der Frage, ob ein Spieler ins Ausland wechselt?

Mir hat die Zeit in Glasgow sehr gut getan. Da denke ich im Nachhinein, ob ich das nicht hätte früher machen sollen. Ich hatte auf meinem Anrufbeantworter Anrufe von Vereinen wie Juventus Turin, Arsenal London oder Barcelona, konnte aber mit der Situation gar nicht umgehen. In Turin haben sie mir einen italienischen Vertrag vorgelegt, den ich hätte unterschreiben sollen. Da wäre es gut gewesen, einen professionellen Berater an meiner Seite zu haben, der die Vereine, die Verantwortlichen und den Markt gut kennt.

Wenn Sie sich im Nachhinein begutachten, was hätten Sie sich geraten?

Selbstbewusster zu sein. Ich war 1997 als Stammspieler von Bayern ablösefrei und viel zu defensiv. Die ganzen Angebote hätte ich mir zumindest alle in Ruhe anhören sollen. Heute würde man alle Optionen prüfen. Druck aus dem Kessel nehmen. Ein Gefühl für die Situation bekommen.

In dem Geschäft lernst du schnell, dass man nach außen immer stark sein muss.

Druck erwähnen Sie recht oft. Wohl zu lange mit Oliver Kahn zusammengespielt.

Druck und der Umgang damit ist einfach ein zentraler Punkt im Profifußball. In dem Geschäft lernst du schnell, dass man nach außen immer stark sein muss. Wenn dich der Trainer fragt: "Bist du bereit?", sagst du: "JA!!" Wie es wirklich in dir aussieht, ist was anderes.

War das bei Ihnen auch so?

Als ich mich 1993 bei meinem ersten Spiel an der Seitenlinie warmgelaufen habe, im Olympiastadion, dachte ich: Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt, hier zu spielen, und jetzt laufe ich mich warm. Dann ruft Trainer Ribbeck tatsächlich: "Komm!" Und ich? Hab' weggeschaut! Hatte Angst. Dachte: Nimm einen anderen.

Und?

Ribbeck rief noch einmal: "Christian!" Da läufst du natürlich im Sprint hin. Zum Glück war der Druck sofort weg, als ich auf dem Platz stand. Aber es gab den kurzen Moment, in dem ich dachte: "Leck mich am Arsch, vor 50.000 Leuten!"

Ist der FC Bayern noch einmal eine berufliche Option für Sie?

Der ist sehr gut aufgestellt. Ich hatte eine gute Zeit damals, und ich bin froh, dass wir mit Müller, Schweinsteiger, Badstuber, Lahm und später Alaba Spieler aus der Jugend zu Führungsfiguren gemacht haben. Davor hat man eher gedacht, dass ein von außen geholter Spieler ein höheres Standing hat als einer aus der eigenen Jugend. Das kommt mir jetzt auch wieder ein bisschen so vor. Dass man eher schaut, ein Top-Talent aus England oder Frankreich zu holen als aus Pähl.

Der Heimat von Thomas Müller. Oder Forstenried? Nach allem, was Sie über den Fußball mittlerweile wissen: Die Vorstellung, dass Ihre drei Söhne in zehn Jahren Profis beim FC Bayern sind, wie wäre die für Sie?

(Lacht) Ach, es gibt sicher Schlimmeres.

Christian Nerlinger wurde 1973 in Dortmund geboren, die Heimat seiner Familie ist aber Forstenried bei München. Sein Vater war als Fußballer bei Dortmund aktiv, Sohn Christian spielte nach der Rückkehr der Familie beim TSV Forstenried und später beim FC Bayern in der Jugend, gewann die erste Jugend-Meisterschaft für den Verein und debütierte 1993 bei den Profis unter Trainer Erich Ribbeck. Bis 1998 spielte er beim Rekordmeister, gewann zwei Deutsche Meisterschaften, den UEFA- und den DFB-Pokal. Er wechselte zunächst nach Dortmund und 2001 zu den Glasgow Rangers. 1998 bestritt er das erste von sechs Länderspielen. Nach seiner Karriere studierte Nerlinger, ehe er 2008 zunächst als Teammanager und später als Sportdirektor und Nachfolger von Uli Hoeneß wieder bis 2012 beim FC Bayern arbeitete. Nerlinger ist verheiratet, hat drei Fußball spielende Söhne und lebt in München.