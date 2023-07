Die Film- und Fernsehschauspielerin freut sich in der Woche vom 24. bis zum 30. Juli auf Ausflüge mit ihren Kindern, einen Nachmittag in der Stadtbibliothek und den neuen Film von Wes Anderson. Ein Gastbeitrag.

Lange Zeit lebte Nele Kiper in Köln, dort gründete sie mit ihrem Mann Peter Thorwarth eine Familie. Vor drei Jahren zog es sie nach München, anfangs nur wegen eines Serienjobs - es gefiel ihr aber so gut, dass sie blieb. Vergangenes Jahr wurde Kiper zum zweiten Mal Mutter, dieses Jahr steht sie wieder vor der Kamera. In ihrem Leben findet also vieles parallel statt, nebenbei findet sie Zeit, um mit Kraxe oder Kinderwagen die neue Heimat zu erkunden.