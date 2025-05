„Nein zum Geld“ heißt die neue Produktion in der Komödie im Bayerischen Hof. Deren Untertitel, „Ein komödiantisches Plädoyer“, deutet zaghaft an, dass es hier um mehr gehen könnte als den kleinen Feierabendspaß. Blitzlichtumwittert die schönen und noch schöneren Premierengäste, die gerne in jede Linse lächeln. Sie haben Spaß in einem kapitalismuskritischen Lustspiel, das mit recht gnadenloser Konsequenz durchspielt, wie das Geld den Charakter deformiert.

Autorin Flavia Coste ist zur Premiere aus Paris angereist und winkt beim Schlussapplaus von der Bühne. René Heinersdorff, der Intendant der Komödie, hat diesen subersiven Spaß inszeniert. Ohne Mätzchen und große Inszenierungseinfälle setzt er auf Rhythmus und Screwball-Geschwindigkeit und ein Ensemble, das mit Lust in die Katastrophe menschlicher Charakterlosigkeit rauscht.

Pascal Breuer und Dorkas Kiefer, sind Richard und Claire, ein nicht mehr ganz junges, aber immer noch turteliges Paar mit Baby. Sie haben eingeladen, in ihr bescheidenes Nest. Richards Mutter Rose ist lange schon verwitwet und mit einer wahrnehmbaren Sexfixierung auf der Suche nach dem Neuen. Katrin Ackermann, nebenbei die Mutter von Maria Furtwängler, spielt eine Schwiegermutter mit selbstsicherer Penetranz und scharf schneidenden Bemerkungen. Sebastian Goder ist als Etienne Richards Freund und erfolgloser Architekten-Chef – aufbrausende Prolligkeit umhüllt seinen kumpeligen Kern. Lacher schlägt der Text hier aus dem aus Kleidung und Habitus genährten Verdacht, er könnte schwul sein. Dass diese Witzchen funktionieren, ist wohl Symptom eines Zeitgeistes, der einem gerade wieder gnadenlos zeigt, dass Liberalität und Fortschritt von gestern sind.

Richard hat etwas zu verkünden. Er hat im Lotto gewonnen. Seine Überraschung: Er hat sich entschieden, der Verlockung von 162 Millionen zu widerstehen. Das Geld wurde nicht abgeholt, der Lottoschein, glaubt er, ist verfallen. Er tat es aus Liebe. Denn alles, was er zum Glück braucht, sind die Menschen um ihn herum.

Die Fiktion des Reichtums hat schlagartig alle Gefühle infiziert.

Zieht man den Schleier der Komödie weg, das drollige Hyperventilieren, das Ballett der Empörung, dann sieht man: In diesem Augenblick ist alles vernichtet. Nichts stimmt mehr im Verhältnis dieser Figuren zueinander. Die Fiktion des Reichtums hat schlagartig alle Gefühle infiziert.

Etwas spärlicher werden die Lacher über diese Strecke der Komödie. Vergeblich arbeiten sich die Figuren argumentativ aneinander ab. Richard bleibt fest in seiner Haltung zum Geld: „Es wurde zum Zweck, anstatt ein Mittel zu bleiben. Die Armen arbeiten immer härter, damit die Reichen noch reicher werden, und genau das ist die Wahrheit.“ Man tritt vielen der versammelten Premierengäste sicherlich nicht zu nahe, wenn man annimmt, dass sie die Haltung „Nein zum Geld“ nicht teilen. Alles hat schließlich seinen Preis. Die neuen Lippen, das Parfum in der Geschmacksrichtung Lilie-Maiglöckchen.

Vom Plateau der Argumente geht es nach der Pause abwärts in die Hölle des zwischenmenschlich Unmenschlichen. Mit Körperspiel und Slapstick balancieren die vier über den Abgrund, in den sie stürzen werden. Dass mit einem augenzwinkernden Dreh in letzter Sekunde noch das Schlimmste gemildert wird, ist nur scheinbar ein gutes Ende für diese böse, feine Stinkmorchel einer Komödie.