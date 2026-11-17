Die Freundin bekommt die Stelle, die man selbst wollte. Man gratuliert, aber innerlich rumort es. Drei junge Frauen erzählen, was Neid mit ihnen macht und wie sie mit diesem Gefühl umgehen.

Als Marina und ihre Freundin sich auf dieselbe Stelle bewarben, stand plötzlich etwas zwischen ihnen, das sie bisher nicht gekannt hatten: Konkurrenz. Beide arbeiteten in einem mittelgroßen Technologieunternehmen in München, gingen nach Feierabend zusammen in Weinbars. Nun wollten beide beruflich weiterkommen. Beide wollten denselben Posten. „Ab dem Moment wussten wir, dass wir auch Konkurrenten geworden sind“, sagt Marina.