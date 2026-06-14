Im Elektra Tonquartier des Bergson Kunstkraftwerks gerät das Konzert des Quartetts „Toytoy“ mit der NDR-Großformation trotz vieler Stilmixturen stimmig und organisch: ein Fest des Miteinander.

Bigband-Konzerte folgen einer eigenen Choreografie. Einerseits müssen 18 Musiker auf der Bühne präzise und streng angeleitet werden, damit nicht das strukturelle Durcheinander ausbricht. Andererseits will das Jazzpublikum ja Soli hören, die das musikalische Ambiente mit pfiffiger Eigenleistung ergänzen. Und so gehört eine gewisse Aufregung zum Konzept, wenn die Solisten sich durch die Reihen der Kollegen ans Extramikrophon schlängeln müssen, um rechtzeitig zur Improvisation positioniert zu sein.