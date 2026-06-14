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NDR Bigband und „Toytoy“ im BergsonFamos präzises Orchester trifft auf funky fröhliche Gastband

Lesezeit: 1 Min.

Bariton-Saxophonist  Daniel Buch beim Crossover-Konzert unter der Regie von Bandleader Steffen Schorn (rechts).
Bariton-Saxophonist  Daniel Buch beim Crossover-Konzert unter der Regie von Bandleader Steffen Schorn (rechts). Samuel Zerbato/Bergson Kunstkraftwerk

Im Elektra Tonquartier des Bergson Kunstkraftwerks gerät das Konzert des Quartetts „Toytoy“ mit der NDR-Großformation trotz vieler Stilmixturen stimmig und organisch: ein Fest des Miteinander.

Kritik von Ralf Dombrowski

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Bigband-Konzerte folgen einer eigenen Choreografie. Einerseits müssen 18 Musiker auf der Bühne präzise und streng angeleitet werden, damit nicht das strukturelle Durcheinander ausbricht. Andererseits will das Jazzpublikum ja Soli hören, die das musikalische Ambiente mit pfiffiger Eigenleistung ergänzen. Und so gehört eine gewisse Aufregung zum Konzept, wenn die Solisten sich durch die Reihen der Kollegen ans Extramikrophon schlängeln müssen, um rechtzeitig zur Improvisation positioniert zu sein.

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