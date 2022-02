Die Münchner Polizei ermittelt wegen eines Staatsschutzdelikts, Hausfriedensbruchs und eines infektionsschutzrechtlichen Verstoßes gegen einen 22-Jährigen. Er habe sich am Montag in einer Discounter-Filiale in Obergiesing ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz aufgehalten, teilte die Polizei mit. Von Kunden und Mitarbeitern angesprochen und schließlich des Geschäfts verwiesen, habe er nicht reagiert, weshalb die Polizei verständigt wurde. Nach Aufnahme der Anzeigen habe er im Hinausgehen lautstark nationalsozialistische Parolen gerufen. Das Dezernat für Staatsschutzdelikte ermittelt.