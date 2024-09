„Nawi – Dear Future Me“ vertritt Kenia in der Oscar-Kategorie „Bester internationaler Film“. Die internationale Koproduktion macht sich für Emanzipation und Bildung stark. Treibende Kräfte: Ludwig Prinz von Bayern und seine Organisation Learning Lions.

Von Bernhard Blöchl

Was haben Ludwig Prinz von Bayern und Katja Eichinger gemeinsam? Sie dürfen sich Hoffnung auf einen Oscar machen. Zugegeben, der Weg nach Los Angeles ist noch weit, aber mit etwas Glück schafft es der von ihnen produzierte Film in die Endrunde in der Kategorie „Bester internationaler Film“.