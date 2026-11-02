Es gibt diese hübsche Redewendung über einen chaotischen Zustand, in dem „die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut“. Was aber, wenn die linke Hand sehr wohl weiß, was die rechte will – aber störrisch auf dem Gegenteil beharrt? Das ist die Ausgangssituation von Navid Kermanis verrückt-poetischem, von Mehrdad Zaeri kongenial illustriertem Kinderbuch „Zuhause ist es am schönsten, sagte die linke Hand und hielt sich an der Heizung fest“. Als Theaterstück für Besucher ab drei Jahren hatte die Geschichte jetzt an der Schauburg Uraufführung.