„Das Buch der von Neil Young Getöteten“. Was für ein seltsamer Titel? 2013 erschien Navid Kermanis hingebungsvolle Huldigung an die kanadische Rock-Legende bei Suhrkamp. Er beschreibt darin unter anderem, wie seine neugeborene, von Koliken gequälte Tochter sich einzig durch Youngs Songs beruhigen ließ. Die Wirkmacht von Musik auf unser Leben: Dem deutsch-iranischen Bestsellerautor und öffentlichen Intellektuellen begegnet dieses Phänomen immer wieder. Ob auf seinen Reportage-Reisen in die Krisenregionen der Welt, ob im Konzertsaal oder neulich am 5. Oktober, als ihm Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verlieh. Da wurde Beethovens „Mondscheinsonate“ gespielt, erzählt Kermani am Telefon. Man erreicht ihn in Köln, kurz vor seiner Abreise nach London zu einer Lesung am Goethe-Institut UK.