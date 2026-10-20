„Das Buch der von Neil Young Getöteten“. Was für ein seltsamer Titel? 2013 erschien Navid Kermanis hingebungsvolle Huldigung an die kanadische Rock-Legende bei Suhrkamp. Er beschreibt darin unter anderem, wie seine neugeborene, von Koliken gequälte Tochter sich einzig durch Youngs Songs beruhigen ließ. Die Wirkmacht von Musik auf unser Leben: Dem deutsch-iranischen Bestsellerautor und öffentlichen Intellektuellen begegnet dieses Phänomen immer wieder. Ob auf seinen Reportage-Reisen in die Krisenregionen der Welt, ob im Konzertsaal oder neulich am 5. Oktober, als ihm Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verlieh. Da wurde Beethovens „Mondscheinsonate“ gespielt, erzählt Kermani am Telefon. Man erreicht ihn in Köln, kurz vor seiner Abreise nach London zu einer Lesung am Goethe-Institut UK.
Bestsellerautor Navid Kermani„Wir werden keine besseren Menschen, wenn wir Musik hören“
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Schriftsteller Navid Kermani liebt Neil Young, weil nur dessen Songs einst sein schreiendes Baby beruhigen konnten. Ein Gespräch über die utopische Wirkkraft von Musik.
Interview von Jutta Czeguhn
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