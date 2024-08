Die Filme geben Einblicke in die Surf-Community auf Kuba („Havana Libre“), die versucht, ihrer Leidenschaft zu folgen, obwohl der Sport zum Zeitpunkt der Aufnahmen dort illegal war. Sie stellen das Engagement von Umweltschützerinnen und Umweltschützern vor, die sich der Rettung der Meere verschreiben, und versuchen, sich der Krillüberfischung in der Antarktis („The Return to Antarctica“) und der Jagd auf Rochen und Haie („Older Than Trees“) entgegenzustellen.

SZ Plus Ältestes Open-Air-Kino Münchens : Die Sonne geht unter, der Projektor geht an Im Münchner Westpark werden seit Mitte der Neunzigerjahre Filme unter freiem Himmel aufgeführt. Der Gründer und Veranstalter von „Kino, Mond und Sterne“ blickt zum 30-Jährigen zurück – und nach vorn. Von Josef Grübl

Außerdem begleiten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine eher ungewöhnliche Eisschwimmerin bei ihrem Versuch, Rekorde zu brechen und gegen Stereotype anzukämpfen („Ice Mermaid“), sowie einen Windsurfer, der über seine eigenen Grenzen hinauswachsen will („Born to Windsurf“).

Da die Vorstellung im Freien und bei jedem Wetter stattfindet, wird empfohlen, sich wettergerecht zu kleiden und eine Sitzunterlage mitzubringen. Verpflegung kann im Open-Air-Kino gekauft, Essen aber auch selbst mitgebracht werden. Die Filme werden in der Originalsprache und mit deutschen Untertiteln gezeigt.

International Ocean Film Tour Vol. 10, „Kino Mond & Sterne“, am Dienstag, 20. August, 21 Uhr, Ticket für 13 Euro