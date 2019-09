Dieses Naturereignis ist selten - und "wirklich beeindruckend": Walter Kohlenz, Vorsitzender der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Pöcking-Starnberg, hat am Sonntagnachmittag von der Wasserrettungsstation in Possenhofen aus einen Tornado über dem Starnberger See beobachtet. Eine etwa 30 bis 40 Meter hohe Wassersäule habe sich vor Leoni gen Himmel geschraubt und mal stärker, mal schwächer pulsiert. Kohlenz und zehn ehrenamtliche Rettungsschwimmer haben das Naturschauspiel vom Ufer aus beobachtet. "So etwas habe ich in den letzten 40 Jahren im und am See erst zweimal erlebt."

Detailansicht öffnen Von Possenhofen aus hat der Wachdienst der DLRG Pöcking-Starnberg am Sonntagnachmittag diese Wasserhose vor Leoni beobachtet. (Foto: DLRG Pöcking-Starnberg)

Die Windhose, die man über einem Gewässer auch als Wasserhose bezeichnet, saugt das Wasser aus dem See bis zur Wolkenuntergrenze an. Bayernweit erfasst der Wetterdienst durchschnittlich nur drei bis vier Tornados im Jahr, Wasserhosen inbegriffen. Insbesondere im Herbst, wenn die Luft deutlich abkühlt, kommt es zu "labil geschichteten" Luftschichten, wie die Meteorologen die Ausgangslage beschreiben. So brachte am Sonntag ein Höhentief aus Südtirol kalte Luft ins Fünfseenland, die Temperaturen kühlten auf neun Grad Celsius ab. "Der See aber war noch deutlich wärmer", erklärt Jens Kühne vom Deutschen Wetterdienst in München. Die Luft ströme in der Folge entsprechend schnell auf und verwirbele. Laut Kühne entstehen dabei gemeinhin Geschwindigkeiten zwischen 40 und 60 Stundenkilometern. Wie schnell der Tornado vom Sonntag war, ist unklar - DLRG-Chef Kohlenz schätzt ihn aber als wenig stark ein. "Ich denke nicht, dass ein Schwimmer ernsthaft bedroht gewesen wäre, wenn er in den Sturm geraten wäre." Grundsätzlich aber fügt er hinzu, sei mit solchen Tornados nicht zu spaßen.

Windhose und Staubteufel Tornado, Großtrombe, Windhose oder Twister: Alle diese Begriffe beschreiben das Gleiche, nämlich eine senkrecht unter einer Wolke wirbelnde Luftsäule. Diese entsteht, wenn starke Temperaturgegensätze herrschen und Luft aufsteigt beziehungsweise gehoben wird. Leicht zu verwechseln ist die Großtrombe mit der Kleintrombe, welche mit geringerer Höhe auf die atmosphärische Grenzschicht beschränkt ist. Bedingung für die Entstehung von Kleintromben ist eine bodennahe Überhitzung der Luft. Dann lösen sich Thermikblasen vom Boden ab, die beim raschen Aufsteigen eine schwache Rotation der Luft durch Streckung des Wirbels konzentrieren können. Je nach ihrem Erscheinungsbild und dem aufgewirbelten Material sind verschiedene Bezeichnungen wie Heuteufel, Nebelteufel, Staubteufel oder Sandteufel gebräuchlich. Sind trotz hoher Windgeschwindigkeiten keine wirbelnden Säulen zu sehen, handelt es sich um einen Sturm (ab 74,9 Stundenkilometer). Bei Windgeschwindigkeiten ab 117,7 Stundenkilometern ist von einem Orkan die Rede. frie

Nachweislich hat sich zuletzt Anfang September vor zwei Jahren ein Luftwirbel in vergleichbarem Ausmaß über der Wasseroberfläche des Starnberger Sees gebildet - auch damals konnten DLRG-Mitglieder den Wirbelsturm beobachten. Die Dunkelziffer der lokalen Wirbelstürme dürfte allerdings deutlich höher liegen, schätzt das regionale Klimabüro des Wetterdienstes. Denn kleine Wirbelstürme, die in der Fläche kaum wandern, erfassen die Radare nicht. So ist auch der Wirbelsturm vom Sonntag bei Leoni mit schätzungsweise 30 Metern Durchmesser nicht als solcher aufgezeichnet. Auf den Bildschirmen sind laut Kühne für den besagten Zeitraum lediglich schwach wandernde große Regenwolken zu sehen. "Umso dankbarer sind wir für Meldungen solcher Phänomene", sagt der Wetterforscher. Für den Montag hat der Wetterdienst - auch aufgrund der Nachricht vom Starnberger See - sogleich eine Starkwindwarnung für den Chiemsee, Waginger See und Simsee herausgegeben. "Die Wetterlage hat sich ja kaum verändert", so Kühne.

Während die Rettungsschwimmer die Fontäne am Sonntag aus sicherer Entfernung vom Ufer aus beobachtet haben, hatten die Gäste und der Kapitän der "Seeshaupt" die Logenplätze für das seltene Naturereignis. Laut Kohlenz querte das Ausflugsschiff just in diesen Minuten den See in Richtung Leoni. Nach etwa zehn Minuten habe sich das Schauspiel im starken Regen über dem leer gefegten Starnberger See schließlich wieder aufgelöst. Schäden gab es keine.