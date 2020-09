Von Merle Körber

Detailansicht öffnen Als der Großvater von Wolf-Armin Freiherr von Reitzenstein 1907 das Wohnhaus an der Lachnerstraße baute, stand die Stieleiche schon im Garten. Sie zu schützen ist eine Herzensangelegenheit für den Eigentümer. Jetzt fehlt nur noch die grüne Plakette am Baum, die ihn als Naturdenkmal auszeichnet. (Foto: Robert Haas)

Der Garten von Wolf-Armin Freiherr von Reitzenstein in Neuhausen wirkt verwunschen. Efeu rankt sich an der Hausfassade nach oben, Wege schlängeln sich durch Sträucher und Büsche hindurch, doch der Star dieser grünen Oase ist eine rund 300 Jahre alte Stieleiche. Am Rand zur Straße steht der alte Baum und reckt seine Äste gen Himmel, so groß, dass Familie Reitzenstein selbst den Gartenzaun um den mächtigen Stamm herum bauen mussten. "Als mein Großvater 1907 dieses Haus baute stand der Baum schon hier", erzählt Reitzenstein. "Er ist seit Generationen im Besitz meiner Familie." Damit die Eiche auch für seine Kinder und Enkel erhalten bleibt, hat er sich dafür eingesetzt, dass sie von der Stadt geschützt wird. Damit ist die Stieleiche einer von 22 Bäumen, die im Herbst in die Liste der Naturdenkmäler aufgenommen werden.

"Naturdenkmäler funktionieren ähnlich wie Baudenkmäler", erklärt Daniela Ambrosi von der Unteren Naturschutzbehörde. "Nur soll hier nichts Menschengemachtes geschützt werden, sondern Einzelschöpfungen der Natur." Der Prozess von der Auswahl bis zur Unterschutzstellung ist langwierig. Zunächst begutachten Fachleute ein vorgeschlagenes Naturdenkmal in belaubtem und unbelaubtem Zustand und prüfen es auf seine Gesundheit. Falls es dabei alle Kriterien erfüllt, beginnt das förmliche Verfahren. Alle Betroffenen bekommen dann die Möglichkeit, ihre Bedenken zu äußern. "Probleme können natürlich für den Besitzer oder Anwohner entstehen, oft gibt es aber viele Stellen, die ein Interesse an den Denkmälern haben", weiß Ambrosi. Beispielsweise hätten auch Stromversorger, die dort Leitungen verlegt haben, ein Mitspracherecht. Der Stadtrat habe dann die finale Entscheidungsgewalt. Wegen des zeitintensiven Prozesses werden potenzielle Denkmäler gesammelt und dann gemeinsam in den Katalog aufgenommen. "Eine solche Novellierung gibt es nur etwa alle zehn Jahre."

Noch fehlt der Eiche der von Reitzensteins die offizielle Urkunde und die dazugehörige grüne Plakette, die den Baum als Naturdenkmal auszeichnen. "Ich hoffe jetzt, dass alles glatt läuft", sagt der Eigentümer, denn noch könnten Anwohner Einspruch gegen den Status erheben. "Mein Nachbar hat erst einmal erschreckt reagiert, als er davon erfahren hat", erzählt Reitzenstein. Die Wurzeln reichten bis zu ihm hinüber und dürften dann nicht mehr überbaut werden. "Zum Glück haben wir ein gutes Verhältnis", ergänzt er schmunzelnd. Dass solche Differenzen zwischen Nachbarn auch anders ausgehen können, zeigt ein Fall von 2017. Damals hatte sich ein Anwohner an den Bezirksausschuss Milbertshofen-Am Hart gewandt und die Fällung des Baums seines Nachbarn gefordert. Die Begründung: Die Buche stört ihn beim Fernsehen. Für das Gremium stand jedoch schnell fest, dass dies ohne weitere Erklärung nicht ausreicht.

‹ › Dieser Koloss an der Böhmstraße in Perlach prägt das Straßenbild. Den Status des Naturdenkmals erhält er unter anderem für seine imposante Erscheinung. Rekordhalter dieser Art werden über 100 Meter groß und in Einzelfällen bis zu 2000 Jahre alt. Ganz so lange reicht die Geschichte des Baums an der Böhmstraße nicht zurück, eine Seltenheit ist er in München dennoch. Der immergrüne Baum mit seinen markanten Zapfen ist das ganze Jahr über zu bestaunen. Bild: Robert Haas

‹ › In der Grünanlage am Maximiliansplatz streckt eine Esche ihre langen Äste über die Wiese. Sie wurde wegen ihrer ausgefallenen Wuchsform als Naturdenkmal ausgewählt. Ihre zahlreichen Blätter sind hellgrün und gefiedert. Wer den kleinen Park vom Wittelsbacher Brunnen aus betritt und einige Meter hineinläuft, sieht den Baum sofort. Die Bänke rundherum laden zum Verweilen ein, um die kleine grüne Oase inmitten der Altstadt zu genießen. Bild: Robert Haas

‹ › In Aubing an der Marzellgasse steht dieses zukünftige Denkmal. Mit ihrem solitären Standort zieht die Rosskastanie Blicke auf sich. Die mächtige Krone des großen Laubbaums ragt weit über die umliegenden Hausdächer hinaus, die dichten Blätter bieten Schutz für Tiere. Ausgewählt wurde sie außerdem für ihre besondere Schönheit. Dabei ist sie nicht nur hübsch anzusehen: Die braunen Kastanien sind im Herbst auch herrliches Bastelmaterial für Kinder. Bild: Robert Haas

‹ › Denkmalstatus erhält die Blutbuche am Pelargonienweg in Hadern wegen ihrer eindrucksvollen, gleichmäßigen Krone. Bis zum Boden neigen sich die schweren, großen Äste Die hellroten bis purpurnen Blätter verleihen dem Baum seinen Namen. Ganz anders als bei anderen Bäumen sind die Blätter der Blutbuche den ganzen Sommer über farbig, nicht nur im Herbst. Diese Kuriosität ist auf das Fehlen eines Enzyms zurückzuführen. Protokolle: meko Bild: Robert Haas Wird geladen ...

Ein Naturdenkmal zu pflegen, ist aufwendig. Schon einmal musste Reitzenstein seine Stieleiche wieder instand setzen lassen. "Während eines Winters mit besonders viel Schnee ist einer der Äste abgebrochen und auf die Garage meines Nachbarn gestürzt", erzählt er. Als Eigentümer eines Naturdenkmals bekommt er in solchen Fällen einen städtischen Zuschuss von bis zu 80 Prozent der Kosten für die Instandsetzung des Baums. Damit es den Schützlingen gut geht, steht ihm die Stadt München zusätzlich auch mit Ratschlägen zur Seite. Als im April der Regen ausblieb und die Trockenheit den Bäumen zu schaffen machte, rief ihn ein Baum-Experte der Stadt an und erinnerte daran, das wertvolle Denkmal zu gießen.

"Letztendlich sind Bäume Lebewesen, die auch altern", sagt Ambrosi. Man könne nicht alles beeinflussen, selbst wenn sie geschützt wurden. Ihren Lebenszyklus hält auch eine Naturdenkmal-Plakette nicht auf. "In diesem Jahr werden auch drei Bäume wieder aus der Liste entfernt", sagt sie. Einer sei bei einem Sturm zerstört worden, ein weiterer musste aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden, und der dritte sei abgestorben. Gerade deswegen sei es so wichtig, alles zu tun, um neue Denkmäler zu bewahren.

Für Wolf-Armin von Reitzenstein ist der Schutz des Baums ein Herzensprojekt. Dennoch weiß er, welche Probleme mit dem Status einhergehen. "Dem Finanzamt ist es egal, ob auf meinem Grundstück ein Hochhaus steht, dessen Wohnungen ich vermiete oder ein geschützter Baum", bemängelt er. Dass er dieselbe Grundsteuer zahlen muss wie jemand, der mit dem Grundstück Ertrag erzielt, findet er ungerecht. "Ob meine Kinder und Enkel das Haus trotz Schenkungs- oder Erbschaftssteuer halten können, weiß ich nicht", sagt er. Tatsächlich scheitert das Denkmal-Verfahren einiger Bäume daran, dass die Stadt den Eigentümern keine Entschädigung für Baugrund zahlen kann. "Wenn es sich um ein Grundstück mit Baurecht handelt, muss es abgelöst werden", erklärt Ambrosi. "Bei den Immobilienpreisen in München sind das immense Summen." Die Stadt müsse deswegen oft vom Kauf zurücktreten.

Dass die Stadt sich dennoch dafür einsetzt, diese Schöpfungen der Natur zu bewahren, findet Michael Trique wundervoll. Der Nachbar hat eine Blutbuche. Sie soll ebenfalls ein Denkmal werden. Oft sitze er auf seiner Terrasse und bestaune die riesige Blätterkrone. "Ich habe es hier in München von Anfang an bewundert, dass alte Bäume erhalten werden", sagt der gebürtige Franzose. "Das Zusammenleben von Mensch und Natur in der Stadt bedeutet für mich auch ein Stück deutsche Kultur." Es sei spannend zu sehen, für wie viele Eichhörnchen und Vögel der Baum ein Zuhause ist. Was ihn am meisten beeindruckt ist das Alter des Baums: "Er ist hier schon länger als wir - und als Naturdenkmal wird er auch noch stehen, wenn wir alle längst nicht mehr auf dieser Welt sind."