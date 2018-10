24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Natur erleben Das größte Abenteuer seines Lebens

Bärenspuren vor dem Nachtlager: Sechs Wochen hat Karsten Schürba am Fuße des Yukon in Kanada verbracht. Er ist dort für einen Fernsehsender auf Goldsuche gegangen

Von Jannik Wittmann, Langenbach

Vielleicht hilft ihm ja die Flusserfahrung: Karsten Castello Schürba, 45, aus Langenbach im Landkreis Freising ist regelmäßig an der Isar anzufinden, manchmal auch an der Amper. Dort verbringt er seine Freizeit, um nach Gold zu suchen. Aber was ist die Isar im Vergleich zum Yukon-River, ein mehr als 3000 Kilometer langer Fluss in Kanada. Was sind die Isarauen im Vergleich zu der Weite in Nordamerika. Sechs Wochen hat Schürba dort verbracht und nach Gold gesucht - nicht einsam, sondern begleitet von einem Kamerateam und weiteren elf Kandidaten, die von diesem Donnerstag an in der Sendung "Goldrausch am Yukon" zu sehen sind, die auf dem Sender Dmax ausgestrahlt wird.

Mit der Goldsuche verbindet Schürba eine Lebenseinstellung. Nicht das Besitzen, sondern das Suchen und Finden stünden hier im Mittelpunkt, sagt er. Besonders, so erzählt er vor dem Trip, freue er sich schlicht auf die Zeit außerhalb des "normalen" Lebens und die Natur. Die Natur Kanadas im weiten Gebiet des Yukon ist berühmt für ihre Schönheit und Unberührtheit. Auf dieses Projekt gestoßen ist Schürba durch eine Werbeanzeige auf Dmax. Auf der Internetseite des Senders fand er dann die nötigen Unterlagen, um sich zu bewerben. Der Sender antwortete darauf mit einem ausführlichen Fragebogen, und nachdem Schürba schließlich noch ein 15-minütiges Vorstellungsvideo eingesandt hatte, wurde er zu einem Casting nach Berlin eingeladen. Nach all diesen kleinen Hürden konnte er sich schlussendlich mit elf weiteren Kandidaten für die Sendung qualifizieren und sich auf sechs Wochen am Ufer des Yukon freuen. Die Sendung beruht auf einem Rundensystem. Während der acht Folgen wird das zwölfköpfige Kandidatenteam, Pardon, ausgesiebt, bis es nur noch eine kleine Gewinnergruppe gibt, die sich auf einen im kommenden Jahr bereitgestellten Goldclaim am Yukon freuen darf.

Aus diesem Grunde wurden die Kandidaten zuvor nur über das Nötigste informiert, sodass auch Schürba jeden Tag neue, ungeahnte Herausforderungen bewältigen musste. Vom ersten Tag an waren alle Kandidaten mit einem kleinen Mikrofon ausgestattet und mussten in Begleitung eines Kamerateams auch gemeinsam Aufgaben lösen, wie Flöße bauen und mit ihnen den Yukon "bezwingen".

Hintergrund der Aufgaben soll sein, die Etappen des großen Goldrausches in diesem Gebiet nachzuempfinden und sich auf die Spuren der damaligen Goldsucher zu begeben, die zur Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts in großer Zahl entlang des Yukon ihr Glück suchten. Ähnlich ursprünglich mussten die Teilnehmer dort auch leben. Vor den selbstgebauten Nachtlagern fanden sich nicht selten Bärenspuren. "Solche Erfahrungen kann man sich nicht kaufen", sagt Schürba, "da waren viele unvergessliche Momente."

Zwar werden die Teilnehmer informiert, wie sie sich zu verhalten haben, wenn es zu einer ungewollten Konfrontation mit Bären oder Elchen kommt, doch ein mulmiges Gefühl bleibt trotzdem. Da hilft auch das "Bärenspray" wenig. "In den ersten Nächten fiel es mir schon schwer, mich zu entspannen", sagt Schürba. "Mit der Zeit gewöhnt man sich aber ein wenig daran und lernt generell mit Situationen umzugehen und zu improvisieren". So erzählt er auch, wie sie später immer mindestens zu zweit in der Früh hinab zum Fluss gingen, um beim Waschen gegenseitig aufeinander aufzupassen. Das schöne Wetter und der Teamspirit haben ihren Teil dazu beigetragen, dass Schürba dies als das größte Abenteuer seines Lebens bezeichnet. Er freue sich darauf, mit seiner Familie die Sendungen anzusehen und seine Erlebnisse Revue passieren zu lassen.