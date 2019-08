16. August 2019, 18:58 Uhr Natur Der Mann, der Beton zum Blühen bringt

Für Reinhard Witt ist die Naturgartenbewegung kein Trend, sondern eine Lebenseinstellung. In Schulhöfen und Gemeinden, Firmengeländen und Gärten erschafft er Oasen der Vielfalt. Sie wirken auch gegen den Artenschwund

Von Ingrid Hügenell

Durch das erfolgreiche Volksbegehren "Rettet die Bienen" ist das Thema Artenschutz in den Fokus gerückt. Viele Gartenbesitzer wollen nun mit einer Wiese statt Rasen etwas für Bienen und Schmetterlinge tun. Sie kaufen Blühmischungen oder lassen sich von Gärtnern beraten, die aber oft selbst vom Thema nicht viel Ahnung haben. Reinhard Witt, 66, sieht den Wunsch nach der Wiese eigentlich ganz gerne. Aber der Biologe und Naturgartenplaner weiß auch, dass manches, was gerade in Gärten passiert, nicht zu nachhaltigen, artenreichen Lebensräumen ...