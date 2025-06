Tödlicher Unfall in der Münchner Arena

Die Sicherheit in der Münchner Arena gilt als vorbildlich, dennoch war es bereits vor dem tödlichen Absturz eines Fans zu Zwischenfällen gekommen. Was bislang über das Unglück bekannt ist und warum sich die Polizei immer noch bedeckt hält.

Von Javier Cáceres, Sina Kampe, Karin Kampwerth und Joachim Mölter

Wird während eines Fußballspiels ein Notarzt-Einsatz im Stadion bekannt, herrscht in aller Regel schlagartig Stille: Dann rückt der Kampf um Ball, um Punkte oder Pokale in den Hintergrund gegenüber dem Kampf um ein Menschenleben. Aus Respekt vor dem Einsatz der Rettungskräfte stellen für gewöhnlich die Anhänger beider Mannschaften ihre Anfeuerungsrufe und Gesänge ein. Schweigend drücken sie ihre Anteilnahme am Schicksal eines anderen Fans aus.