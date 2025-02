Die Finalrunde der Uefa -Nations-League könnte in diesem Jahr nun doch in Stuttgart und München ausgetragen werden. Voraussetzung hierfür ist eine Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft Ende März gegen Italien. „Ein großes Fan-Fest und andere städtische Veranstaltungen wird es allerdings nicht geben“, stellte die Stadt München, die die Veranstaltung ursprünglich nicht unterstützen wollte , in einer Mitteilung klar.

Zum Umdenken haben nach offiziellen Angaben „konstruktive Gespräche“ zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), der Europäischen Fußball-Union UEFA und der Landeshauptstadt geführt. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte noch vor rund zwei Wochen das Final-Four-Turnier abschätzig als „Nations-League-Dingsda“ bezeichnet. Die Landeshauptstadt habe weder die logistischen noch die finanziellen Ressourcen, das Event zu unterstützen.

Im Ergebnis seien nun aber „die von den Städten erbetenen Leistungen auf ein Minimum reduziert“ worden. „Der größte Teil der Anforderungen betrifft den DFB und die Stadionbetreiber, ein kleinerer Teil liegt in der Verantwortung der Städte. Kosten entstehen der Landeshauptstadt München durch die Leistungserbringung nicht.“

Damit München und Stuttgart die Finalrunde tatsächlich austragen können, muss sich die deutsche Nationalmannschaft aber erst noch qualifizieren. Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Stars kämpfen im März gegen Italien um den erstmaligen Einzug ins Final-Four-Turnier der Nations League. Am 20. März tritt das DFB-Team in Mailand an, das Viertelfinal-Rückspiel wird am 23. März in Dortmund ausgetragen.

Bei einem Erfolg im Viertelfinale würde die deutsche Mannschaft als Gastgeber ins Finalturnier einziehen, das dann vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart ausgetragen werden kann. Die entsprechende Beschlussvorlage will das Referat für Bildung und Sport am Mittwoch in die Vollversammlung des Münchner Stadtrats einbringen.

„Ich danke allen Beteiligten für das gute Verhandlungsergebnis. Ich freue mich, dass mit einem Halbfinale und dem Finale der Nations League in München gleich nach dem Champions-League-Finale weitere Fußball-Highlights stattfinden“, sagte Reiter. Nur eine Woche vor dem Final Four der Nations League findet am 31. Mai das Champions-League-Endspiel in der Fröttmaninger Arena statt.