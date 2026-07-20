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Gedenken an NS-WiderstandskämpferWarum ein Giesinger Historiker für einen Gottlieb-Branz-Platz kämpft

Lesezeit: 3 Min.

Versucht an den NS-Widerstandskämpfer Gottlieb Branz zu erinnern: Herbert Dandl mit dem provisorischen Straßenschild „Gottlieb-Branz-Platz“, aufgenommen in der Aignerstraße.
Versucht an den NS-Widerstandskämpfer Gottlieb Branz zu erinnern: Herbert Dandl mit dem provisorischen Straßenschild „Gottlieb-Branz-Platz“, aufgenommen in der Aignerstraße. Robert Haas

Gemeinsam mit seiner Frau verhalf er Juden zur Flucht und hielt Kontakt zur Exil-SPD – trotzdem kennen wohl nur wenige Münchner den NS-Widerstandskämpfer Gottlieb Branz. Der Historiker Herbert Dandl will das ändern. Mit einer Initiative hatte er bereits Erfolg.

Von Patrik Stäbler

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Ein Straßenschild immerhin gibt es schon. In weißer Schrift auf blauem Grund steht darauf: Gottlieb-Branz-Platz. Und Herbert Dandl, der dieses Schild mitgebracht hat, weiß auch schon, wo der ideale Standort wäre. „Hier vorne, dieser Platz“, sagt der Heimatforscher aus Giesing und zeigt auf ein zugewuchertes Karree am Ende der Aignerstraße nahe dem Nockherberg. „Den könnte man zu Ehren von Gottlieb Branz benennen.“ Schließlich habe es der 1972 verstorbene SPD-Politiker und NS-Widerstandskämpfer verdient, dass sich München seiner erinnere, findet Dandl. „Straßennamen sind das Gedächtnis der Stadt. Und in diesem Gedächtnis sollte dieser Mann für alle sichtbar verankert sein.“

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