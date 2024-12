Die Münchner Philharmoniker in der Isarphilharmonie

Nathalie Stutzmann lässt beim Konzert mit den Münchner Philharmonikern in der Isarphilharmonie Solisten strahlen und kann sich im richtigen Moment zurücknehmen.

Kritik von Paul Schäufele

Die energischsten Bewegungen macht Nathalie Stutzmann am Ende der Stücke. Bei der französischen Dirigentin, die als Musikdirektorin des Atlanta Symphony Orchestra reüssiert, für ihren Bayreuther „Tannhäuser“ gefeiert wurde und inzwischen auf der ganzen Welt dirigiert, gibt es vieles, nur das nicht: „Verweile doch, du bist so schön“-Momente. Eher gewinnt sie Wirkung, indem sie naheliegende Effekte nicht einsetzt, dafür aber an bestimmten Details feilt.