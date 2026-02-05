Nathalie Stutzmann ist gerade die wohl einflussreichste Dirigentin der Welt. Nach Erfolgen in Bayreuth dirigiert die französische Musikerin, die vor ihrer Karriere als Dirigentin auch Sängerin war, nun die Oper „Faust“ von Charles Gounod in München (Premiere: 8. Februar). Grund genug für ein Gespräch über Macht und Verführung – zwei Eigenschaften, die es als Madame le Chef d’orchestre, so ihre korrekte Berufsbezeichnung auf Französisch, unbedingt braucht. Zwei Eigenschaften aber auch, mit denen einige Männer unsere Welt gerade an den Rand des Abgrunds bringen.
Star-Dirigentin Nathalie StutzmannWie halten Sie es mit der Macht, Frau Stutzmann?
„Ich bin eine Musikerin unter Musikern“, sagt Nathalie Stutzmann, die aktuell wohl einflussreichste Dirigentin der Welt. Dementsprechend möchte sie die Orchester leiten. Doch wie schafft sie es, sich in einem Ensemble herausragender Musiker durchzusetzen?
Interview von Rita Argauer
