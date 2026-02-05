Zum Hauptinhalt springen

Star-Dirigentin Nathalie StutzmannWie halten Sie es mit der Macht, Frau Stutzmann?

Lesezeit: 6 Min.

2023 gab die Französin Nathalie Stutzmann mit „Tannhäuser“ ihr umjubeltes Debüt in Bayreuth, nun dirigiert sie mit Gounods „Faust“ erstmals an der Bayerischen Staatsoper.
2023 gab die Französin Nathalie Stutzmann mit „Tannhäuser“ ihr umjubeltes Debüt in Bayreuth, nun dirigiert sie mit Gounods „Faust“ erstmals an der Bayerischen Staatsoper. (Foto: Daniele Ratti)

„Ich bin eine Musikerin unter Musikern“, sagt Nathalie Stutzmann, die aktuell wohl einflussreichste Dirigentin der Welt. Dementsprechend möchte sie die Orchester leiten. Doch wie schafft sie es, sich in einem Ensemble herausragender Musiker durchzusetzen?

Interview von Rita Argauer

Nathalie Stutzmann ist gerade die wohl einflussreichste Dirigentin der Welt. Nach Erfolgen in Bayreuth dirigiert die französische Musikerin, die vor ihrer Karriere als Dirigentin auch Sängerin war, nun die Oper „Faust“ von Charles Gounod in München (Premiere: 8. Februar). Grund genug für ein Gespräch über Macht und Verführung – zwei Eigenschaften, die es als Madame le Chef d’orchestre, so ihre korrekte Berufsbezeichnung auf Französisch, unbedingt braucht. Zwei Eigenschaften aber auch, mit denen einige Männer unsere Welt gerade an den Rand des Abgrunds bringen.

Zur SZ-Startseite

Chorprojekt „Singen mit Sir Simon“
:Simon Rattle demonstriert sein schönstes Wiehern

Ein bestens gelaunter Chefdirigent beginnt die Proben mit Leitern von zwölf bayerischen Chören. Im Juli werden sie mit den BR-Symphonikern und dem BR-Chor Orffs „Carmina Burana“ aufführen.

Von Paul Schäufele

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite