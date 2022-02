Im Pech noch das Glück zu sehen, gehört zu den Resilienz-Strategien, mit denen man sich durch diese Pandemiezeiten schlängeln kann. Im Literaturhaus übt man sich ebenfalls in dieser Kunst und hat auch noch Glück dabei: Zwar sagte die Autorin Ronja von Rönne kurzfristig für die Reihe "Wintermix" ab, doch fand sich schnell Ersatz: Neben Elias Hirschl und Mia Oberländer stellt nun Natalie Buchholz in einer Preview ihren zweiten Roman "Unser Glück" vor, der Ende Februar bei Penguin erscheint - ein München-Roman, der um das dauerdringliche Thema bezahlbarer Wohnraum kreist. Außerdem darf das Literaturhaus den Saal von sofort an zu 75 Prozent füllen, was 200 Plätzen entspricht. Klingt nach viel Glück im Unglück.

Wintermix mit Natalie Buchholz, Do., 10. Feb., 20 Uhr, Literaturhaus, Saal- und Streamtickets unter literaturhaus-muenchen.de