Interview von Anna Steinbauer

In ihrem neuen Roman „Grand-papa“ (Penguin Verlag) setzt sich die Münchner Autorin Natalie Buchholz mit ihrer eigenen Familiengeschichte auseinander, in dem es im Kern um Identität vor dem historischen Hintergrund der Spannungen zweier Länder geht – Deutschland und Frankreich. Und um die Frage, wo man hingehört und wodurch Zugehörigkeit definiert wird. Dabei spürt Buchholz in ihrem literarischen Porträt den Memoiren ihres lothringischen Großvaters nach, gleicht sie mit historischen Fakten ab und beschwört die literarische Kraft der Erinnerung. Sie schreibt sich selbst in ihren Text ein, der einen ganz eigenen poetischen Blick auf den Großvater freigibt, der zugleich stellvertretend für so viele Schicksale dieser Zeit in der Region steht.