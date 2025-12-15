Das Leben kann so schön sein. Ein Abend im rosafarbenen Kleid auf dem Taylor-Swift-Konzert, lustige Kostüm-Videos mit ihrem Verlobten, ausgiebige Planungen der Geburtstagspartys ihres Sohnes. Marie-Sophie, 23, weiß, was ihre mehr als 1,6 Millionen Follower auf Instagram und Tiktok von ihr erwarten. Doch wer ein wenig weiter im Feed scrollt, stößt auf die Posts, die einen ernsteren Ton einschlagen. Videos, die sich abheben von dem unbeschwerten Leben. Die Influencerin kämpft mit einer Form von chronischer Erschöpfung.