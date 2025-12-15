Zum Hauptinhalt springen

Generation Z„Ich habe so viel in meinem Leben verschlafen“

Lesezeit: 8 Min.

Wie fühlt es sich an, ständig müde oder von den kleinsten Anstrengungen erschöpft zu sein? Besonders junge Menschen sind von der sogenannten Schlafkrankheit betroffen.
Wie fühlt es sich an, ständig müde oder von den kleinsten Anstrengungen erschöpft zu sein? Besonders junge Menschen sind von der sogenannten Schlafkrankheit betroffen. (Foto: Dmytro Betsenko/Getty Images)

Zwei junge Frauen schlafen immer wieder plötzlich ein. Eine Influencerin ist allein vom Einkaufen völlig erschöpft. Wie ist es, mit einer chronischen, unsichtbaren Schlaferkrankung zu leben?

Von Hannah Hübner und Emma Leiber

Das Leben kann so schön sein. Ein Abend im rosafarbenen Kleid auf dem Taylor-Swift-Konzert, lustige Kostüm-Videos mit ihrem Verlobten, ausgiebige Planungen der Geburtstagspartys ihres Sohnes. Marie-Sophie, 23, weiß, was ihre mehr als 1,6 Millionen Follower auf Instagram und Tiktok von ihr erwarten. Doch wer ein wenig weiter im Feed scrollt, stößt auf die Posts, die einen ernsteren Ton einschlagen. Videos, die sich abheben von dem unbeschwerten Leben. Die Influencerin kämpft mit einer Form von chronischer Erschöpfung.

