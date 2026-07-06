Es ist noch früh am Morgen, zumindest für sie. Kurz vor neun Uhr, Zeit für ihr tägliches Ritual. Marlene Heger, 26, setzt sich an ihren Laptop. Sie denkt an den Vorabend zurück. Spielt eine Melodie ab, die sie vor wenigen Stunden aufgenommen hat. Eine Basismelodie vom Bass. Die Idee von gestern. Sie denkt nicht nach, versucht, sich einfach wieder einzufühlen. Sie hört noch einmal dem Bass zu und greift dann nach der blauen Gitarre. Die mit den Sternchen darauf.

Eine halbe Stunde später steht sie auf, geht zur Kaffeemaschine und summt noch die Melodie. Jetzt geht der Arbeitstag los – und am nächsten Morgen hat sie wieder Zeit für die eigene Musik.

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Marlene Heger ist Musikerin, Produzentin und Audio-Engineer. Ihr Künstlername lautet Narium. Sie hat die meiste Zeit ihres Lebens in München gewohnt und nun will sie – wie viele Münchner Musikerinnen und Musiker – ihre Musikkarriere in Berlin vorantreiben. Ihre Songs klingen nach alternativem Indie-Pop mit elektronischen Einflüssen. Manche sind ruhiger und nachdenklicher, manche schicken einen auf die Tanzfläche. Und manche gleichen einem Soundtrack für einen Film.

Als Kind und Jugendliche hörte sie ständig Musik, genauso wie ihre Eltern. Der Vater vorwiegend Indie, Rock und Pop. Die Mutter am liebsten Metall. „Mein Leben war so geprägt von Musik. Ich war richtig doll Fan von etlichen Bands, vorwiegend von UK-Bands wie The 1957s oder Florence + the Machine.“ Das kam von ihrem Vater, der ihren iPod Nano gerne mit seinen Lieblingssongs füllte.

Schon mit 13 Jahren begann sie, auf Konzerte zu gehen, und brachte sich selbst Gitarre spielen bei. Zum 15. Geburtstag bekam sie eine E-Gitarre mit passendem Loop-Pedal, um die Songs aufzunehmen. Jetzt konnte sie starten, was sie wollte: selbst Musik machen und sich ausprobieren. Sie kaufte sich kurzerhand noch ein billiges Mikrofon für 30 Euro – mehr war nicht drin – und bekam ein Jahr später zum 16. Geburtstag ein Interface, „damit ich endlich all meine Ideen auf dem Laptop zusammenführen und richtige Songs daraus machen konnte. Nächtelang saß ich in meinem Zimmer, habe mich mit Youtube-Videos reingefuchst und recorded.“

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Spricht man mit Marlene Heger, spürt man sofort diese Offenheit – selbst, wenn man sich erst vor 30 Minuten kennengelernt hat. Erzählt sie von ihrer Musik, sprudelt es nur so aus ihr heraus. Sie hat so viel zu erzählen über das Musikmachen, das Produzieren von Musik – und über ihre zwei heiß geliebten blauen E-Gitarren (eine selbst gekaufte mit Sternchen, eine von ihrem Vater ohne Sternchen).

Früher war die Euphorie noch stärker. Zeitweise war Marlene „sehr passionate“ mit allem. Da brannte ein Feuer, da waren Begeisterung und fast illusorische Vorstellungen, wie das Leben aussehen soll. Das Feuer war so groß, dass es zu viel wurde. Die Folge: Angststörungen und depressive Phasen. Gleichzeitig strahlt Marlene Heger Ruhe aus. „Ich bin jetzt ausbalancierter und ich mag meine Routinen. Sie geben mir Ruhe und Leichtigkeit. Und es geht mir gut, wenn Dinge leicht sind. Dabei hat mir auch die Musik geholfen.“

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Als Marlene Heger beschloss, sich voll auf die Musik zu konzentrieren und vorerst ihr Studium abzubrechen, reagierten die Eltern kritisch – zunächst. Ein paar Tage später kam ein Paket an. Darin befand sich eine blaue E-Gitarre. Die Botschaft: Gib jetzt alles. Wir unterstützen dich!

Anfang September 2026 erscheint ihr Debütalbum „Blued“. Neben viel Tiefe in Texten und Melancholie in Melodien wird es auch einige tanzbare Songs geben. Denn für Marlene hat das Tanzen etwas Spirituelles. „Wenn ich Stress habe oder doch wieder Druck verspüre, gehe ich ein paar Stunden tanzen, dann fühle ich mich wieder leicht.“

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Ihre eigenen Songs veröffentlichen, das ist die eine Seite ihrer Kunst. Die andere: 2022 wurde sie Teil des Female Producer Collectives und dort gefördert. Sie sah zum ersten Mal ein Musikstudio von innen, lernte Leute aus der Musikindustrie kennen. „Das hat mir eine Perspektive eröffnet, die ich vorher nicht kannte.“ Daraufhin machte sie noch eine Audio-Engineering-Ausbildung, lernte Mixing, Mastering, jede Menge Technisches und entwickelte sich immer mehr zur Produzentin.

Aktuell ist es nicht so einfach für Marlene Heger, sich Zeit für Kreativität und eigene Musik zu nehmen. Denn sie arbeitet hauptsächlich als Produzentin. Außerdem gründete sie vor drei Jahren gemeinsam mit ihrer guten Freundin Conny Zhu „Studiobaes“. Hier geben sie Producing-Workshops, um vor allem FLINTA*-Personen auf dem Weg in die Musikbranche zu helfen.

Das kann manchmal stressig werden. Aber trotzdem bleibt Zeit. Für das Ritual. Vor der Arbeit setzt sie sich an ihren Laptop und versucht, ganz ohne Druck Ideen aufzunehmen. Daraus entstehen Loops und Melodien. Texte entstehen meistens aus Gedichten, die später zu Lyrics werden. „Ich versuche, nicht zu viel nachzudenken beim Schreiben, deshalb sind die Texte manchmal ein bisschen kryptisch.“ Oft merkt sie erst später, dass der Song von ihrem jüngsten Heartbreak handelt. „Ich lasse es einfach flowen.“ Jeden Morgen. 30 Minuten.

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