3. September 2018, 18:55 Uhr Naim Gudaci Manager im Kittel

Der Kosovare leitet den OP-Bereich in Schwabing

Als Naim Gudaci 1993 nach Deutschland kam, wollte er nur ein paar Monate bleiben, Geld verdienen und dann sein Medizinstudium in der Heimat fortsetzen. Doch die Unruhen im Kosovo nach dem Zerfall Jugoslawiens spitzten sich zu, es gab Demonstrationen und Massenverhaftungen. Gudaci, damals 22, blieb in Schleswig-Holstein und fand ein älteres Ehepaar, das ihm Deutsch-Nachhilfe gab und ihm einen Job als Pflegehelfer besorgte, in einem psychiatrischen Zentrum. "Das war nicht leicht, ohne ein Wort Deutsch, aber ich habe nie gezögert, sondern mit Händen und Füßen kommuniziert und so viel wie möglich gelernt."

Er absolvierte dann die Ausbildung zum Krankenpfleger. Seinen Wunsch, Arzt zu werden, gab er bald auf, vor allem aus finanziellen Gründen. "Es war die richtige Entscheidung", sagt er heute, denn er erkannte schnell, dass er sich im Pflegeberuf ständig weiterentwickeln konnte. Und sein Medizinstudium hat ihm dabei sicher geholfen.

Heute steht "Zentraler OP Gesamtleitung" auf seinem Namensschild. Gudaci, 48, ist Chef eines Teams von 40 Mitarbeitern und für sämtliche Abläufe in den Operationssälen des Schwabinger Krankenhauses zuständig. Ein Job mit viel Verantwortung.

"Das Schwierigste war am Anfang die Sprache", sagt er rückblickend. Als er mit der Ausbildung fertig war, arbeitete er in Hamburg als OP-Pfleger, kam dann 2001 "der Liebe wegen" nach München. Er wurde Vater, übernahm zuerst die Bereichsleitung im OP am Schwabinger Klinikum, 2009 dann die Gesamtleitung. Das Organisieren der komplexen Abläufe macht ihm Spaß, "es ist kein Tag wie der andere". Er hat es mit Anästhesisten, Chirurgen und Ärzten aller Fachabteilungen zu tun, mit Kindern und erwachsenen Patienten, und er dirigiert sein großes Pflegeteam. In München fühle er sich längst "einheimisch", sagt er und lacht, "nur FC-Bayern-Fan bin ich nicht geworden".

Wer Pfleger werden will, "muss den Beruf wirklich mögen", sagt er. Er muss mit alten und kranken Menschen umgehen wollen. Die Zukunft der Pflege macht Gudaci Sorgen. "Wer hätte gedacht, dass deutsche Krankenhäuser im Jahr 2018 Stationen schließen müssen, weil sie nicht mehr genügend Pfleger haben?"