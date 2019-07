4. Juli 2019, 18:48 Uhr Nahverkehr Verstärkung auf der Schiene

Die MVG bestellt bei Siemens 73 neue Trambahnen für rund 200 Millionen Euro

Von Andreas Schubert

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) erneuert ihre Tramflotte. Sie hat 73 vierteilige, 37 Meter lange Straßenbahnen vom Typ Avenio bestellt. Die von Siemens gefertigten Züge sollen von 2021 an ausgeliefert werden. Die Stadtwerke, zu denen die MVG gehört, geben dafür rund 200 Millionen Euro aus.

Die neuen Züge entsprechen nach Angaben der MVG weitgehend den bereits vorhandenen Zügen des Typs Avenio TZ. Die ersten Fahrzeuge dieser Serie gingen im Dezember 2018 in den Linienbetrieb. Sie basieren wiederum auf jenen acht Avenio-Fahrzeugen der Baureihe T1, die seit September 2014 in München im Einsatz sind. Die Züge kämen bei Fahrgästen und Personal gut an, teilt die MVG mit. Im täglichen Einsatz hätten sie sich als sehr zuverlässig erwiesen. Die ist auch ein Grund, warum die MVG bei diesem Modell bleibt. Ein weiterer ist, dass die MVG ihre Straßenbahnflotte vereinheitlichen will. Das macht Werkstattabläufe und die Ersatzteilhaltung einfacher.

Die nun bestellten Trambahnzüge sollen dazu beitragen, das Angebot zu verbessern, also die Takte im Bestandsnetz zu verdichten und künftige Strecken bedienen zu können. Sie sollen zudem die ältesten, in den Neunzigerjahren gebauten Niederflurfahrzeuge der Baureihe R2 ersetzen, die in absehbarer Zeit das Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer erreichen und zu wenig Kapazität für das weiter steigende Fahrgastaufkommen in München bieten. Die neuen Avenio-Züge fassen deutlich mehr Passagiere als die R2-Wagen, nämlich 218 Sitz- und Stehplätze statt heute 157. Weil sie doppelt so viele Türen haben, klappt auch das Ein- und Aussteigen besser, was zur Verbesserung der Pünktlichkeit beitragen soll.

Wenn die Tram-Nordtangente durch den Englischen Garten wie beabsichtigt bis 2025 realisiert wird, braucht es zudem Straßenbahnen, die einen Abschnitt ohne Oberleitung fahren können. Deshalb sind die Avenios bereits für den nachträglichen Einbau von Akkus vorbereitet. Die Tram gilt für den ÖPNV in München als unverzichtbar. "Die Straßenbahn bietet das richtige Kapazitätsangebot zwischen Bus und U-Bahn", sagt MVG-Chef Ingo Wortmann.

Mit neuen Zügen ist es beim Ausbau der Tram-Flotte freilich nicht getan. Für die Wartung plant die MVG einen neuen Betriebshof an der Ständlerstraße. Zudem kann die MVG nur hoffen, dass die Regierung von Oberbayern bei der Zulassung der neuen Züge rasch vorankommt. Bei den jüngsten Modellen zog sich diese wegen der, so die Regierung, "komplexen technischen Fragestellung" monatelang hin.